Elezioni comunali a Calcinaia, Alderigi tenta il bis: presentata la candidatura a sindaco

Si è svolta presso la Casa del Popolo di Calcinaia nella mattinata di sabato 23 marzo la presentazione della candidatura a sindaco di Cristiano Alderigi per la lista Uniti per Calcinaia.

"Nel corso dell'evento sono state ripercorse le principali azioni amministrative dei primi cinque anni dell'amministrazione Alderigi. Nonostante un periodo storico attraversato dalla pandemia da Covid e dalla guerra, che hanno contribuito a un aumento esponenziale dei costi di realizzazione delle opere, è infatti stato coerentemente portato avanti il programma di mandato iniziato nel 2019 - si legge in una nota - è stato evidenziato in particolare che nel corso di questo quinquennio sono stati investiti oltre 24 milioni di euro per le opere pubbliche sul territorio, dalle nuove scuole alla palestra, dai nuovi campi da tennis fino alle piste ciclabili".

"Calcinaia è inoltre sempre più un comune che punta sull'ambiente: la raccolta differenziata dei rifiuti sfiora ormai l'87% del totale e i nostri cittadini hanno la bolletta Tari più bassa del bacino Geofor - ha sottolineato Alderigi - ma Calcinaia è anche, sempre più, un territorio che punta sul benessere sociale, che non lascia nessuno indietro, e sullo sviluppo sostenibile anche dal punto di vista urbanistico".

"In questi anni crediamo di aver trasformato in meglio il volto del nostro territorio. Permetteteci di continuare a farlo per altri cinque anni" ha concluso Alderigi.