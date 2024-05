Elezioni comunali a Terricciola, il candidato sindaco Arcenni: "Istituiremo la delega al vino"

“E’ nostra intenzione istituire, per la prima volta a Terricciola, la delega al vino. Un incarico che sarà affidato, qualora i cittadini ci daranno la possibilità di amministrare, ad un addetto ai lavori in modo che si possano affrontare concretamente opportuità e problematiche di un settore di fondamentale importanza per tutto il nostro territorio”. Lo sottolinea Matteo Arcenni, candidato a Sindaco di Terricciola con la lista Terricciola SiCura 2030, in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi.

“Il comparto agricolo - sottolinea Arcenni - rappresenta uno dei motori economici di Terricciola e di tutte le sue frazioni. Un settore che non comprende solo vino ma anche olio, fragole e altre produzioni di eccellenza; e come tali meritano di essere trattate nel corso del prossimo mandato amministrativo”.