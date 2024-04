Elezioni comunali a Casciana Terme Lari: Dino Martelli correrà al fianco di Tosi

Dino Martelli correrà nelle prossime elezioni amministrative al fianco di Alessandro Tosi. L’artigiano della pasta famosa nel mondo e riconoscibile per la sua caratteristica 'busta gialla' ha abbracciato il progetto della lista civica Il Melograno. Martelli, che ironicamente della sua età dice: "ho quattro anni meno del presidente Mattarella", conduce ancora oggi con la sua famiglia l’azienda posta nel cuore di Lari a due passi dal castello, un’azienda che tra due anni raggiungerà il centenario dalla sua costituzione.



"Ne ho viste e ne ho passate tante - ha detto Martelli - negli anni ’70 in Italia esistevano oltre duemila pastifici, adesso siamo rimasti in 140. Abbiamo puntato sul lavoro e sulla qualità e oggi possiamo dire di aver raggiunto l’élite mondiale della pasta". Carattere forte, plasmato alla Scuola dei Marescialli dei Carabinieri, Martelli ha guidato per 38 anni la Misericordia di Lari portandola ad un livello organizzativo elevato. Di recente è stato insignito dal Presidente della Repubblica del riconoscimento di Cavaliere al Merito.

"Sono orgoglioso che Dino Martelli abbia accettato il mio invito - ha detto Alessandro Tosi - un imprenditore di successo, con tanta esperienza e ancora molta carica emotiva che porta alla nostra causa un enorme valore aggiunto".

Completata la lista e ultimato il programma, Alessandro Tosi continua il suo calendario di incontri con i cittadini e con le associazioni. Martedì sera sarà per il suo ultimo appuntamento del mese di aprile a Sant’Ermo.