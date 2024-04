Elezioni comunali a Casciana Terme Lari, l'idea di Tosi per stare vicino agli anziani

Un servizio indispensabile per chi è anziano e per chi vive da solo, sia esso giovane o meno giovane. Un semplice segnale che significa “sto bene” e rassicura così chi ha il compito e il dovere di prestare soccorso.

L’idea di Alessandro Tosi nasce dalla sua esperienza a pieno contatto con le associazioni di volontariato e per essere già da diversi anni parte attiva dello stare a contatto con chi ha bisogno.

"Mi sono trovato più volte, sia per esperienza diretta che per esperienza riportata - ha detto il candidato sindaco di Casciana Terme Lari per la lista civica Il Melograno - a vivere situazioni difficili rese ancora più complicate dalla solitudine. Per questo motivo vorrei evitare più possibile il ripetersi di questo genere di condizioni".

Un semplice segnale emesso da un dispositivo, collegato con gli uffici della Misericordia di Lari e con quelli della Croce Rossa di Casciana Terme, alle prime ore della mattina e a tarda sera che significa “sto bene, tutto a posto”. In assenza del segnale una telefonata può confermare semplicemente l’aver dimenticato di azionare il dispositivo oppure la necessità di intervenire.

L’idea è stata presentata nel corso dell’ultimo incontro con i cittadini di Lari svolto nei giorni scorsi all’interno del teatro comunale, incontro che ha messo fine al primo giro di assemblee aperte con la cittadinanza del candidato sindaco, primo giro di incontri dedicati all’ascolto dei problemi dalla viva voce di chi quei problemi li vive quotidianamente. Il programma della lista civica Il Melograno continuerà con l’apertura ufficiale della campagna elettorale sabato 13 aprile al Salone delle Terme, apertura che segna anche l’inizio del secondo giro di incontri con la cittadinanza, incontri questa volta all’insegna delle risposte e delle proposte.

Alessandro Tosi sarà a Parlascio il 16 aprile, a Perignano il 18, a Sant’Ermo il 23. Poi ancora a Lari il 7 maggio, il 9 a Quattro Strade, il 14 a Collemontanino, il 16 a Usigliano, il 21 a Ceppato, il 23 a Lavaiano, il 28 a Casciana Alta, il 30 a Cevoli e il 31 maggio a Boschi di Lari.