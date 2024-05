E' stata presentata ieri mattina, 11 maggio, la lista e il programma a sostegno di Fabio Mini a sindaco di Castelfranco di Sotto. La lista vede il sostegno di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Alleanza Civica. Molti cittadini sono intervenuti per assistere alla presentazione e sono intervenuti, tra gli altri, Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e candidato alle elezioni europee.

"Questa è la volta buona per far cambiare passo al nostro Comune - ha detto il candidato sindaco Mini - la Giunta Toti, cioè quella del candidato sindaco Grossi, si contraddistingue per una manifesta incapacità amministrativa. Guardate come sono ridotti il nostro centro storico, le nostre frazioni, il nostro impianto sportivo... è stato tutto abbandonato a sé stesso. Sapete perché? Perchè questa amministrazione si è dimenticata di fare la manutenzione ordinaria del nostro Comune. Noi vogliamo portare il buonsenso nella gestione di Castelfranco di Sotto, vogliamo essere concreti e far tornare il nostro Comune ad avere la dignità che merita. In questa difficile partita mi affiancherà una squadra di uomini e donne competenti e volenterosi. Siamo pronti per cambiare il nostro Comune".

La lista dei candidati

Giuseppe Calò, detto Pino, 70, pensionato

Monica Ghiribelli, 48, avvocato

Nicola Sgueo, 32, laureato in Storia e Civiltà

Davide Bartoli, 53, geometra

Rudy Aringhieri, 54, architetto

Vittorio Cretella, 42, dipendente della Misericordia

Filomena De Donato, 62, impiegata

Emanuele Fiaschi, 30, avvocato

Lilia Frullini, 63, ispettore assicurativo

Claudia Gambaccini, 53, commerciante

Domenico José Meaury Genua, 27, tecnico conciario

Giancarlo Illuminati, 68, pensionato

Paola Mariotti in Di Maria, 63, dirigente amministrativo

Simone Morosi, 51, responsabili amministrativo

Maria Elena Mungo, 51, criminologa

Daniele Pieri, 55, imprenditore informatico