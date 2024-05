Elezioni comunali a Castelfranco di Sotto, problemi agli impianti sportivi: il candidato Mini incontra il ministro Abodi

“Ieri ho avuto la possibilità di incontrare il ministro dello Sport Andrea Abodi al quale ho parlato delle gravi condizioni in cui si trovano i nostri impianti sportivi. Siamo convenuti sul fatto che lo sport è un’attività che merita la giusta attenzione e valorizzazione, essendo uno strumento che gioca un ruolo importante nella socialità e tutela della salute". E' quanto dichiara Fabio Mini, candidato sindaco per il centrodestra a Castelfranco di Sotto alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

"Purtroppo i nostri impianti sportivi, come abbiamo verificato anche pochi giorni fa con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, sono in una situazione indecente a causa del malgoverno della Giunta Grossi - sottolinea Mini - gli spogliatoi e le docce sono in parte inutilizzabili. È gravissima la situazione dei cinque campi da calcio dove mancano gli impianti di illuminazione e irrigazione. Ci sono due campi da tennis inutilizzati e un campo di atletica fatiscente. E dulcis in fundo la piscina comunale è chiusa dal 2019, cioè da prima del Covid. Attorno a queste strutture ruotano una decina di associazioni sportive che coinvolgono centinaia di atleti di tutte le età, non solo dal Comune di Castelfranco di sotto, ma da tutto il Comprensorio del cuoio".



Questo è il monumento alle politiche fallimentari della sinistra e della Giunta Grossi - prosegue Mini - il Ministro si è reso disponibile a fissare un incontro con me subito dopo la metà di giugno. Il mio impegno è quello di andare personalmente a Roma per individuare linee di finanziamento per l’impiantistica sportiva di Castelfranco di Sotto e soprattutto per riaprire la piscina. In particolare il ministro mi ha rappresentato la possibilità di accedere a fondi specifici proprio sulle piscine. L’impegno che prendo davanti alla comunità castelfranchese è che se sarò eletto sindaco riaprirò la piscina entro la prossima primavera e istituirò bonus per lo sport per agevolare l’accesso ai castelfranchesi. Lo sport per noi è agonismo e competizione ma in questo particolare frangente storico va rimarcato l’aspetto sociale e comunitario della pratica sportiva anche come antidoto a forme di devianza e di cattive abitudini in particolare modo per giovani e giovanissimi”.