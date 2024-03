Elezioni comunali a Ponsacco: Gabriele Gasperini candidato sindaco per il centrodestra

Sarà Gabriele Gasperini il candidato sindaco a Ponsacco per il centrodestra. A suo sostegno anche la lista civica Ponsacco SiCura.

“Uniti si vince, sono estremamente fiducioso. Un centrodestra compatto è, infatti, l’unica ricetta valida per cambiare le cose e recuperare la deleteria stagnazione degli ultimi, pessimi, dieci anni di questa amministrazione" sottolinea Gasperini.



Annunciano la sua candidatura i partiti della coalizione e i rispettivi coordinatori provinciali: Lorenzo Paladini (Forza Italia), Serena Bulleri (Fratelli d’Italia), Elena Meini (Lega) e Paolo D’Addario (Noi moderati), oltre a Chiara Calderani e Chiara Martini per la lista civica Ponsacco SiCura. “La peculiarità di questa coalizione sarà la competenza, il saper fare, liste piene di professionisti, rappresentanti di associazioni e gente che vive e ama Ponsacco da generazioni" aggiunge la coalizione.