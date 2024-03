Elezioni comunali a San Giuliano Terme: Ilaria Boggi ufficializza la candidatura a sindaco

“”Non vi nascondo l’emozione che sto vivendo in questo momento. Per chi ama la politica come me, la candidatura a sindaco non ha eguali. Batte ogni altro tipo di candidatura: che sia in Regione, a Roma o in Europa”. Così Ilaria Boggi, 29enne consigliere comunale di opposizione, ha presentato la propria candidatura a sindaco di San Giuliano Terme per il centrodestra presso il locale 'The Butcher' nella frazione di Asciano, luogo dove “sono cresciuta e ho vissuto praticamente tutta la mia vita”.

Sala piena, presenze di tanti cittadini indipendenti e di numerose realtà associative, sostegno convinto dei cinque partiti presenti, con i propri esponenti locali, provinciali e regionali, a supporto della candidata a sindaco: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Partito Liberale Italiano.

"Da parte di tutti gli intervenuti – a cominciare da Susanna Ceccardi, parlamentare europea del Carroccio, così come il Senatore Manfredi Potenti, e dai consiglieri regionali Elena Meini (Lega), Francesco Torselli e Diego Petrucci (FdI), passando per la sindaca di Santa Maria a Monte, la forzista Manuela Del Grande, il responsabile enti locali Partito Liberale Claudio Gentile, e Paolo D'Addario di Noi Moderati – è giunta la forte convinzione di potercela fare per la prima volta nella storia del Comune - si legge in una nota - per la compattezza e l’armonia di una coalizione ampia; per l’impegno profuso in questi anni e per la preparazione di Ilaria Boggi, che trasmette autentica convinzione; per la stanchezza progettuale di una sinistra logorata dal potere e che ha lasciato molti cittadini insoddisfatti".

Molto sentito l’intervento di Matteo Chimenti, Emanuele Rusa, Simone Fabbrini, leader dei movimenti giovanili dì Fi, Lega e FdI, che saranno candidati nelle rispettive liste e che hanno passato il testimone alla Boggi.

I punti salienti dell'intervento della candidata sindaco hanno riguardato "la concezione della politica, che deve fare ciò che è giusto e non ciò che è utile, e deve unire la comunità intorno ai progetti e non dividerla in nome delle ideologie. La necessità che non esistano più frazioni di Serie A e frazioni di Serie B. L’obbligo, per chi amministra, di non lasciare indietro nessuno e di ascoltare tutti".

“Abbiamo deciso di crederci, insieme. Mano nella mano. Fianco a fianco. Perché non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta e di chi non vuol lasciare indietro nessuno. Ma noi abbiamo deciso di vincere. Insieme” ha concluso Boggi.