Terricciola SiCura2030 apre il comitato elettorale: inaugurata la 'Casa della libertà e del popolo'

"Oggi non festeggiamo solamente l’apertura del comitato elettorale, oggi apriamo le porte di un luogo per tutti i cittadini. Al di là delle idee politiche e di cosa scriveranno sulla scheda elettorale. Noi non giudichiamo, non additiamo, non togliamo il saluto, non obblighiamo i cittadini a farci propaganda elettorale".

Lo sottolineano i rappresentanti della lista Terriciola SiCura2030 Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini e Tristano Baldanzi che, nella giornata di domenica 5 maggio, hanno tagliato il nastro del comitato elettorale 'Casa della libertà e del popolo' in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Una cerimonia a cui hanno preso parte circa 200 cittadini. La lista civica Terricciola SiCura 2030 apre così le sue porte alla destra e alla sinistra e si pone come catalizzatore delle migliori energie per tutti coloro che vogliono dare un contributo alla crescita di Terricciola.

"La politica nei piccoli paesi come i nostri non si fa per soldi, ma per passione. Si sceglie di mettersi a disposizione delle persone - hanno spiegato - Si prendono complimenti e critiche, apprezzamenti e insulti. In cinque anni di opposizione abbiamo imparato a incassare attacchi, pettegolezzi personali, cattiverie. E abbiamo sempre risposto con proposte e iniziative. E soprattutto ci abbiamo sempre messo la faccia. Lavoriamo da mesi in silenzio, giriamo nelle frazioni e parliamo con le persone ma, soprattutto, ascoltiamo e accogliamo anche e soprattutto le critiche. Ed è quello che facciamo da anni".

"Oggi siamo pronti a mettere insieme le esigenze della gente di Terricciola, Selvatelle, Chientina, Morrona, Soiana, Soianella, Aia bianca, La Rosa, Le Case, Stibbiolo, La Sterza, Casanova. Pronti a lavorare per il bene di tutti, pronti a valorizzare il nostro territorio, ad attrarre finanziamenti, a presentare progetti e a risolvere problemi. E soprattutto pronti a confrontarci con chiunque voglia dare il proprio contributo. Nella squadra di Terricciola SiCura 2030 ci saranno professionisti del commercio, del mondo economico, imprenditori, avvocati, giovani, pensionati, operai e agricoltori; tutti cittadini di questo comune" concludono.