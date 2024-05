Elezioni comunali a Casciana Terme Lari: nuovo ciclo di incontri per la candidata Chiara Ciccarè

Nuovo giro di incontri nei borghi e nelle frazioni comunali per Chiara Ciccarè, candidata a sindaca del Comune di Casciana Terme Lari sostenuta dalla coalizione di centrosinistra 'Progetto Comune'.

"Sarà l’occasione per condividere con tutti i cittadini il programma elettorale, definito anche in seguito ai 'laboratori di idee' aperti alla cittadinanza che si sono svolti lo scorso mese di marzo" ha detto Ciccarè.

Non solo: agli incontri infatti parteciperanno i 16 candidati che la lista 'Progetto Comune' propone per il rinnovo del Consiglio comunale di Casciana Terme Lari (in ordine alfabetico: Costanzo Bacci, Emanuele Baroni, Claudia Batoni, Paolo Bernardini, Monica Buti, Elisa di Graziano, Letizia Favelli, Giancarlo Lancioli, Paolo Lombardi, Michele Marinari, Erika Panicucci, Lorenzo Perini, Maria Paola Tani, Amanda Sammuri, Federico Tremolanti e Alessandro Vuodo).

Da lunedì 6 a mercoledì 22 maggio, si terranno quindi dieci nuovi appuntamenti che interesseranno ciascuna località del Comune di Casciana Terme Lari: da Boschi di Lari a Casciana Alta, passando per Ceppato, Cevoli, Sant'Ermo, Parlascio, Lavaiano, Quattro Strade, Collemontanino e Usigliano, tanti incontri aperti ai cittadini in tutti i borghi e le frazioni del Comune, che vanno ad aggiungersi ai primi tre che si sono tenuti nei giorni scorsi a Lari, Casciana Terme e Perignano.

"Il nostro è un programma fortemente innovativo, anche grazie ai numerosi contributi raccolti negli incontri pubblici con la cittadinanza. A titolo di esempio - prosegue Ciccarè - ricordo solo alcuni dei punti qualificanti del programma, che si basa su un’idea pragmatica di diffusione del benessere a 360 gradi e di miglioramento della qualità della vita per i nostri cittadini: dall’istituzione della prima Comunità energetica comunale al rilancio delle Terme, passando per la realizzazione di aree giochi a misura di bambino in tutte le frazioni, fino all’introduzione del 'cantoniere di paese' per le manutenzioni".

Per tutte le altre proposte programmatiche, Chiara Ciccarè e i candidati consiglieri di 'Progetto Comune' invitano i cittadini a partecipare agli incontri in agenda: lunedì 6 maggio 21.30 a Boschi di Lari (presso Bacco per Bacco), martedì 7 maggio 21.30 a Ceppato (presso Circolo Cacciatori), mercoledì 8 maggio 21.30 a Cevoli (presso Circolo Arci), sabato 11 maggio 18.15 a Sant’Ermo (presso Sala Parrocchiale), lunedì 13 maggio 21.30 a Parlascio (presso Circolo La Rocca), martedì 14 maggio 21.30 a Lavaiano (presso Circolo Arci), giovedì 16 maggio 21.30 alle Quattro Strade (presso Salone Polivalente), lunedì 20 maggio 21.30 a Collemontanino (presso Circolo Acli), martedì 21 maggio 21.30 a Usigliano (presso Circolo) e mercoledì 22 maggio 21,30 a Casciana Alta (presso Circolo Arci).