Dai tre incontri, svoltisi nei locali dei comitati elettorali di Santo Pietro Belvedere e di Capannoli, sono emersi spunti interessanti per nuove idee da proporre nel programma elettorale che guarda al prossimo quinquennio. L'attuale sindaca e gli amministratori nuovamente candidati, ciascuno per la delega assegnata, hanno avviato la discussione partendo dagli obiettivi raggiunti in questo mandato amministrativo per poi accogliere consigli e riflettere su nuove opportunità e traguardi futuri.

I cittadini hanno proposto e condiviso idee interessanti, scambiando spunti di riflessione con gli attuali amministratori e con i nuovi candidati della lista 'Con Arianna Cecchini Sindaca'; tante le occasioni di approfondimento su tematiche portate avanti dall’attuale amministrazione e da continuare a perseguire, tante le nuove idee da proporre.

'Sport e politiche giovanili' il tema del primo incontro e 'Sviluppo economico ed ambiente' il secondo; due tematiche sicuramente importanti legate anche da una visione sostenibile a cui la candidata sindaca ha aderito e che l'attuale amministrazione comunale sta perseguendo con l'imminente avvio della Comunità Energetica. Il terzo incontro ha avuto come tematica 'Politiche sociali e politiche per la grande età', un’altra tematica su cui la lista che candida Arianna Cecchini non ha intenzione di arretrare.

In programma altri due incontri:

- mercoledì 17 aprile ore 21.30 'Riqualificazione urbana'

- martedì 23 aprile ore 21.30 'Cultura e turismo'