Riportare la disabilità nel dibattito politico con 'Coraggio': l'iniziativa di Pontedera al centro

"Ho dovuto rinunciare al mio lavoro per buona parte della mia vita per stare dietro a mia figlia. Sono arrabbiata perché questo territorio è sordo ai nostri bisogni e alla mia età ho deciso di partecipare ad una associazione politica perché non voglio andarmene senza la consapevolezza di aver dato un contributo”.

Carla Banducci è madre di una donna diversamente abile di 48 anni di Pontedera e, insieme a tanti cittadini ha portato la sua testimonianza all’evento 'Coraggio', organizzato dalla lista civica Pontedera al centro per riportare al centro del dibattito in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno il tema della disabilità a Pontedera.

Un appuntamento che ha fatto registrare il tutto esaurito nella sede di via San Faustino e a cui sono intervenuti, tra gli altri, Yassine El Ghlid (membro associazione Pontedera al centro e manager ed educatore della Fondazione Stella Maris). "Non sono di destra né di sinistra, ho vissuto in un modo in cui il tempo di pensare alla politica era un lusso che non mi potevo permettere. Semplicemente voglio mettermi a disposizione di chi ha dimostrato di saper ascoltare e non mi fido più di chi ha dimostrato coi fatti che per lui non siamo importanti" ha concluso Carla Banducci.