Elezioni comunali a San Giuliano Terme, tavoli tematici per il candidato sindaco Cecchelli

Primo incontro pubblico di confronto sabato mattina con il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Cecchelli al circolo Arci 90 di Pappiana.

Cinque tavoli tematici attorno ai quali si sono riuniti i rappresentanti delle liste politiche e civiche, rappresentanti di categorie economiche e sociali, cittadine e cittadini di tutte le età per scrivere insieme il programma elettorale, in un clima di grande partecipazione.

Sono stati affrontati problemi e opportunità da cogliere per il miglioramento futuro del territorio di San Giuliano Terme.



“Abbiamo lavorato sempre tutti insieme, in armonia tra le varie liste, e abbiamo deciso di andare avanti con la continuità rispetto alla precedente amministrazione - ha affermato Cecchelli - uno dei temi su cui dobbiamo lavorare per fare qualcosa in più è sicuramente quello che riguarda i giovani, alla luce anche degli ultimi fatti accaduti a Pisa durante le manifestazioni studentesche”.



La candidatura di Cecchelli è sostenuta dalla coalizione formata dal Partito Democratico di San Giuliano Terme, Sinistra Unita, San Giuliano Terme Futura e Democratici Riformisti Insieme.



I tavoli tematici hanno affrontato argomenti così suddivisi:



1) Politiche sociali e terzo settore, pari opportunità, sport, sanità e lavoro

2) Infrastrutture e mobilità, pianificazione e difesa del territorio, sviluppo sostenibile e turismo

3) Scuola e cultura, pace e memoria, politiche giovanili

4) Politiche fiscali e di bilancio, servizi e società partecipate, partecipazione, sicurezza e legalità.

5) Ambiente e transizione ecologica, agricoltura.