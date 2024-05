San Giuliano Terme: Immagina e il candidato sindaco Matteo Cecchelli incontrano i cittadini

Traffico di attraversamento, manutenzioni, recupero degli impianti sportivi, valorizzazione e cura della zona artigianale. Sono solo alcune delle questioni che i residenti della zona Fontina - Ghezzano hanno chiesto di approfondire in queste settimane ai candidati della lista Immagina.

Ecco perciò che l'incontro in programma domani, martedì 28 maggio, nel tardo pomeriggio a partire dalle ore 18, col candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Matteo Cecchelli, diventa un'occasione di dialogo, scambio di idee, suggerimenti. Ovviamente in un'ottica di condivisione e risoluzione dei problemi. La location è quella del parco pubblico di via Montale, che la lista civica Immagina ha scelto per un'altra iniziativa a contatto con i residenti, proseguendo quella campagna di ascolto sul territorio già in atto da diverse settimane.

"La lista Immagina è una lista civica che appoggia il candidato Cecchelli, ha un programma ricco che spazia dalla necessità di arricchire il territorio in termini economici, culturali e di benessere per tutti i cittadini, nessuno escluso, alla necessità di occuparsi delle problematiche emergenti per ogni frazione. La differenza nella riuscita dei progetti è sempre stata nella disponibilità e nell'impegno di persone di buona volontà. Molti di noi sono al primo approccio in politica e questo li rende ancora più determinati a farsi portavoce e ad occuparsi dei temi del nostro territorio" spiegano le candidate Caterina Arvia e Veronica Marianelli, residenti proprio nell'area.

"Vogliamo essere punto di riferimento per le istanze che arrivano dai cittadini, dalle categorie economiche, dalle associazioni - dicono i coordinatori di Immagina Valentina Foà e Marco Balatresi - un percorso intrapreso da tempo che ci ha portato ad effettuare tanti incontri dove abbiamo espresso le nostre idee e proposte ma soprattutto abbiamo ascoltato. Questo deve essere il primo obiettivo di una lista civica e l'appuntamento di domani va esattamente in questa ottica". Al termine dell'incontro, sempre nel parco di via Montale, è previsto anche un aperitivo con i partecipanti.