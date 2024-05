Elezioni a Pontedera, Bagnoli: "Industria e logistica: dobbiamo recuperare vantaggio strategico e competitivo"

"Industria e logistica dotandoci di quelle infrastrutture e servizi che possono rendere il nostro territorio più forte nella competizione territoriale; attrattività commerciale per rafforzare il ruolo di hub turistico che dovremo costruire sviluppando un’animazione continuativa che sia capace di sfruttare le migliori energie dell’associazionismo e del mondo culturale locale; innovazione verde giocando di anticipo sulle innovazioni richieste dal mercato in termini di impatti ambientali e sociali delle attività, sviluppando per Pontedera un ruolo di pioniere sul territorio della Valdera. Il punto è decidere quale deve essere oggi la nostra vocazione e quali siano gli elementi strategici su cui possiamo fondare la nostra capacità competitiva per i prossimi 10 anni. Oggi siamo completamente fermi perché non c’è alcuna visione strategica. La mia visione è quella di una città che fonda la sua strategia per il futuro su tre pilastri".

Lo sottolinea Matteo Bagnoli, candidato sindaco del centrodestra a Pontedera, in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi. "Pontedera ha un grande passato produttivo da cui deriva una vocazione industriale e logistica. Oggi operano ancora molte realtà di rilevanza regionale nella nostra zona industriale, ma da diversi anni il Comune ha smesso di fare investimenti capaci di dare un futuro a questo comparto. Dobbiamo mettere in cantiere poche e fondamentali azioni che restituiscano a Pontedera un vantaggio competitivo sul territorio e quindi rendano più conveniente per le aziende investire e operare qui piuttosto che farlo altrove" aggiunge Bagnoli.

LE PROPOSTE. Realizzare un centro di scambio merci intermodale (interporto) nella zona industriale di Pontedera che dia al nostro polo logistico un vantaggio competitivo non replicabile dai territori circostanti. Riqualificazione zona industriale Restituire condizioni di decoro e funzionalità al luogo dove migliaia di pontederesi ogni giorno svolgono il proprio lavoro è innanzitutto una battaglia di civiltà e di cura del benessere collettivo. La zona industriale sarà oggetto nei primi 36 mesi di mandato amministrativo di completo rifacimento dei manti stradali; sviluppo della accessibilità alternativa attraverso la predisposizione di piste ciclabili provenienti dai principali centri abitati del comune; predisposizione stalli di ricarica per mezzi leggeri ad alimentazione elettrica. E inoltre, rifacimenti dei decori urbani e piantumazione di verde per la lotta alle isole di calore.

Infine, sarà portato in zona industriale un servizio di asilo nido che permetta ai lavoratori una gestione più agevole dei bambini. In particolare, il servizio nido dovrà essere modellato sugli orari di ingresso dei turni e prevedere quindi un’apertura anticipata rispetto a quella canonica delle 8-8:30. Avviare un grande piano di adeguamento estetico e rinaturalizzazione della zona industriale, attraverso la piantumazione di aree verdi, lo sviluppo di corridoi ecologici capaci di ospitare una ampia varietà di vita e di mitigare l’impatto visivo dei capannoni.