Giovani e innovazione al centro del quinto incontro del Capannoli-Santo Pietro Lab

Nella serata di giovedì 4 aprile, nel Comitato elettorale in via Pinete 10 a Santo Pietro, si è svolto il quinto incontro del Capannoli - Santo Pietro LAB dal titolo 'Giovani e innovazione: come diventare protagonisti', impreziosito dalla presenza di Gabriele Ferrieri, presidente ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Roberto Baldassari, professore all’Università degli Studi Roma Tre.

"Vogliamo fortemente dare l’opportunità ai giovani capannolesi e santopietrini di essere ascoltati e soprattutto vogliamo dargli fiducia. E non per fargli dire ciò che vogliamo noi, ma perché ci interessa ciò che hanno da dire loro. Sono coraggiosi, si mettono in gioco e soprattutto, sono carichi di idee - ha detto la candidata a sindaco di Capannoli Silvia Rocchi - Mi rivolgo ancora a voi, ragazzi: con perseveranza, possiamo raggiungere l’obiettivo di cambiare davvero il futuro di Capannoli e Santo Pietro. Non abbiate paura".

"Siamo vicini alle giovani generazioni e lavoriamo per accelerare anche i processi di innovazione del mondo delle imprese. L’appello che mi sento di fare ai giovani è quello di essere innovatori, di pensare fuori dagli schemi e accettare la sfida del futuro con perseveranza e resilienza, con soddisfazione e entusiasmo. - ha sottolineato Ferrieri - I giovani sono fondamentali per valorizzare l’ecosistema economico e sociale".

"I giovani devono interessarsi alla politica per cambiarla e migliorarla, con competenza e serietà. Solo così potremo dar vita ad una nuova classe dirigente preparata, nell’interesse del nostro paese. - conclude la candidata Rocchi - A questo proposito, daremo vita alla prima Scuola di formazione politica dell’Alta Valdera. Ai giovani cittadini dobbiamo fornire strumenti e motivazioni per partecipare alla vita politica e istituzionale, cercando di superare quella disaffezione di cui stanno soffrendo adesso. E non si tratta di un progetto partitico, bensì di un laboratorio trasversale con approccio interattivo".