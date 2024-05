Elezioni comunali 2024 a San Miniato: intervista al candidato sindaco Marzia Fattori

58 anni, da compiere, architetto, ha svolto per 20 anni la libera professione e dal 2020 è dipendente nel comune di Pieve a Nievole, con incarico di responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio, si occupa di urbanistica ed edilizia privata.

Marzia Fattori è candidata a sindaco alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno a San Miniato, sostenuta dalla lista Riformisti per San Miniato, una lista che nelle ultime due legislazioni ha appoggiato il candidato sindaco del Partito Democratico ma che nel 2024 ha deciso di togliere il sostegno al candidato uscente dalle primarie (Simone Giglioli,ndr).



Fattori ha giocato a pallavolo per circa 20 anni e continua seguendo i figli in questo sport. "Sia il mio lavoro che aver praticato uno sport di squadra - dice - mi hanno insegnato ad affrontare e risolvere i problemi 'insieme'".

E' stata consigliera comunale eletta nel 2014, dal 2016 ha ricoperto la carica di assessore ai Lavori pubblici, Ambiente, Difesa del suolo. Dal 2019 ha avuto anche la delega alla Protezione civile.



1) Perché si candida alla carica di sindaco?

"Mi candido perché abbiamo sentito forte l’esigenza di dare ai cittadini una alternativa seria, preparata e competente al pressapochismo e all’inadeguatezza del sindaco uscente Simone Giglioli. Mi candido perchè vogliamo 'governare concretamente'! Mi candido perchè credo nei valori del centro-sinistra, così come i Riformisti, ma ancor più crediamo nel fatto che si possa essere a servizio dei cittadini solo se si affrontano le loro esigenze 'insieme', con concretezza, applicandosi con passione e costanza, giorno dopo giorno, anche al di là dell'appartenenza politica. Mi candido perchè l'esperienza che ho maturato in questi anni mi consente di avere una conoscenza del territorio e delle sue problematiche capillare ma allo stesso tempo di poterle affrontare in modo totalmente diverso".

2) Che bilancio fa degli ultimi 5 anni di amministrazione?

"Molto negativo. Ho toccato con mano l’incapacità del sindaco Giglioli di portare avanti una politica di governo concreta, puntuale e collegiale, anche se ho tentato in tutti i modi, esprimendo sempre la mia opinione nelle sedi opportune di cercare di impostare un lavoro diverso, ma non è servito a niente. Il sindaco si è dimostrato incapace di gestire e coordinare una Giunta in pratica inesistente, messa il più delle volte di fronte a decisioni già prese; un sindaco incapace di avere una visione a lungo termine del Comune di San Miniato, ma che si è limitata a proposte poco più che ordinarie, dettate per lo più dalla parte dirigenziale. Un sindaco completamente inadeguato a ricoprire il ruolo. Per tutte queste motivazioni il 9 gennaio ho deciso di dimettermi essendo venuta meno la mia fiducia nell’operato del primo cittadino".



3) Quali sono le priorità del suo programma elettorale?

"C'è un bisogno dei cittadini che si interfacciano con il sindaco e con l'amministrazione comunale, molto spesso sottovalutato, di avere risposte vere, certe e motivate, di qualunque tipo esse siano, anche negative. 'Governare concretamente' significa che per dare questo tipo di risposte ai cittadini occorra principalmente una riorganizzazione totale della macchina comunale sotto tutti gli aspetti, finanziario, organizzativo, di rapporti con il cittadino. Un capitolo importante del nostro mandato sarà la gestione e programmazione delle manutenzioni. San Miniato ha un ingente patrimonio di valore storico, patrimoniale e paesaggistico che deve essere mantenuto in modo continuo ed efficacie, cambiando le modalità e l'approccio".



4) Se dalle urne uscisse un esito negativo, che opposizione farebbe?

"C’è un Comune da amministrare e noi ci proponiamo per farlo nel miglior modo, al di là dell’appartenenza politica. Se non fosse così faremo un’opposizione attenta e concreta, un’opposizione che non sia fine a stessa ma che porti in Consiglio la voce dei nostri elettori".



5) Perché, in definitiva, gli elettori dovrebbero votarla?

"Perché San Miniato merita un modo di amministrare migliore, un modo di amministrare fatto di ascolto, competenza, passione, condivisione, rispetto e trasparenza. San Miniato merita il buon centrosinistra, quello che ha saputo parlare per tanti anni a tutti noi e ha garantito il buon governo ma che negli ultimi 5 anni non è stato in grado di esprimere".