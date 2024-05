Federico D'Anniballe ha 53 anni, avvocato con lo studio legale a Ponsacco, è specializzato nelle materie relative al diritto delle persone, della famiglia e delle successioni, ma anche risarcimento danni, locazioni abitative e commerciali e volontaria giurisdizione. Alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno si presenta come candidato sindaco per il 'Progetto Civico per Ponsacco', formazione interamente apartitica formata da 3 liste civiche: Insieme CambiAMO Ponsacco, di cui è stato capogruppo nell'ultimo Consiglio comunale, Civitas Ponsacco e Ponsacco nel Cuore.

Perché si candida alla carica di sindaco?

"L'iniziativa non è nata da una mia scelta individuale. nel senso che non ho manifestato la volontà di candidarmi per poi cercare chi mi avrebbe potuto sostenere. La mia candidatura nasce da un confronto con i fondatori delle altre due liste civiche, Ferretti Samuele e Bernacchi Maurizio: abbiamo cercato di individuare chi meglio potesse rappresentare il progetto civico ed hanno certamente pesato in mio favore l'esperienza fatta in Consiglio comunale e quella collegata alla mia professione".

Che bilancio fa degli ultimi 5 anni di amministrazione?

"Il bilancio è negativo, estremamente negativo, costose e non necessarie opere pubbliche lasciate incompiute mentre altre, di cui c'era estremo bisogno, mai realizzate, carenza di manutenzione sui beni pubblici, un clima di aperta conflittualità tra amministrazione e cittadini, mancanza di spazi di aggregazione per i giovani e l'eredità di onerosi mutui sul bilancio comunale".

Quali sono le priorità del suo programma elettorale?

"Un nuovo approccio nei rapporti tra istituzioni e cittadini, da una parte un sistema comunicativo semplice, trasparente e immediato, dall'altra una partecipazione attiva alle scelte fondamentali per il paese".

"Interventi su edifici scolastici attraverso verifiche e manutenzioni continue, completamento degli impianti sportivi esistenti presso la cittadella dello sport e realizzazione di nuovi impianti anche nelle due frazioni, ripristino e potenziamento delle infrastrutture ovvero la viabilità, sia carrabile con la ricostruzione del ponte per Val di Cava, che ciclopedonale completando il piano di piste ciclabili comunali e guardando oltre, favorendo collegamenti con i paesi e le realtà limitrofe. La valorizzazione delle aree a verde mediante una nuova visione strategica che le possa renderle appetibili e frequentate, e l'attuazione di un programma di eventi aventi ad oggetto ogni forma d'arte, strutturati con cadenza periodica. Favorire la costituzione di una Pro Loco per la promozione e lo sviluppo del territorio. Sgombero del Palazzo Rosa e acquisizione degli spazi pubblici adiacenti".

Se dalle urne uscisse un esito negativo, che opposizione farebbe?

"Come quella che ho fatto negli ultimi 5 anni, vigile e costruttiva, molte nostre iniziative sono state approvate anche dalla maggioranza perché finalizzate a migliorare il paese e a realizzare le necessità degli abitanti. Allo stesso modo però anche un'opposizione ferma tesa a denunciare e a rappresentare ai cittadini l’attuazione di scelte politiche sbagliate e deleterie".

Perché, in definitiva, gli elettori dovrebbero votarla?

"Per invertire la rotta. Le criticità che ho sopra evidenziato, insieme a molte altre, sono sotto gli occhi di tutti. I ponsacchini ci chiedono di interrompere questa rovinosa e inesorabile caduta in basso del paese, ci siamo spesi tra la gente e loro stessi ci hanno fornito importanti contributi per la stesura del nostro programma, un programma ricco di idee innovative capaci far tornare Ponsacco ai livelli che merita".