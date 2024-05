Elezioni comunali 2024 a Ponsacco: intervista al candidato sindaco Gabriele Gasperini

Gabriele Gasperini ha 51 anni, laureato in storia, gestisce la storica agenzia di servizi di famiglia. E' stato collaboratore del Tirreno e redattore del mensile locale 'Il Ponte di Sacco'. Presidente di un'associazione culturale che si occupa di cinema d'autore, è studioso del pensiero politico, in particolare di Machiavelli, sul quale sta scrivendo un saggio su l'etica in politica. Recentemente ha co-fondato un comitato civico per risolvere la questione di via Rospicciano, "mi sono battuto con ogni mezzo, beccandomi anche minacce di morte", racconta. Circa il suo impegno politico, "con alcuni amici, ponsacchini veri, quasi tutti professionisti, gente con competenze specifiche, membri o presidenti di associazioni locali, ho creato la lista civica Ponsacco Si.Cura, alla quale si aggiungono tutti i partiti di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati) con altre tre liste a sostegno della mia candidatura".

Perché si candida alla carica di sindaco?

"La candidatura è la continuazione naturale di un processo di coinvolgimento sempre più profondo nella vita della mia comunità. Facendo il redattore, da oltre dieci anni, per Il Ponte di Sacco, i ponsacchini hanno imparato a vedormi come colui che, a mezzo stampa, difende i loro diritti e segnala le mancanze della politica. Mi candido perché non mi riconosco più in quello che è diventato il mio paese, mi candido per le risposte non date dalla politica, perché c'è bisogno di uscire dalla stagnazione degli ultimi 80 anni, mi candido soprattutto per spirito di servizio nei confronti della mia comunità".

Che bilancio fa degli ultimi 5 anni di amministrazione?

"La peggiore amministrazione nella storia di Ponsacco. In questi anni si sono completamente sfilacciati i rapporti con la cittadinanza, calando decisioni dall'alto e governando esclusivamente dal palazzo. Si sono sbagliate tutte le scelte strategiche e non si è stati capaci di individuare le priorità dei ponsacchini. Vado a memoria sugli errori recenti, ma potrei parlarne per ore: gestione di via Rospicciano, rifacimento di piazza della Repubblica, ampliamento del cimitero, modifiche al ponte per Val di Cava, lavori allo stadio e strategie deboli e poco coraggiose per il rilancio di Corso Matteotti".

Quali sono le priorità del suo programma elettorale?

"Ripartite dalle piccole cose che i ponsacchini inascoltati chiedono da anni: decoro, pulizia, manutenzione di strade e del verde. Ricostruire il rapporto con la cittadinanza. Oggi manca una visione, si naviga a vista. Noi vogliamo ripartite dalla qualità della vita: sicurezza e vivibilità, tolleranza zero verso illegalità e inciviltà. Vogliamo ripartire dalla cultura; Ponsacco deve attrarre e diventare capitale culturale della Val d'Era, con eventi musicali, festival (cinema, teatro, storia e filosofia, urbanistica, scienza e sport). Ma anche dalle infrastrutture indispensabili che mancano, come una piscina comunale, una tensostruttura per dare spazio a sport nobili trascurati come basket e pallavolo), migliorie importanti allo stadio comunale, campetti di quartiere per i giovani. Ma anche viabilità, oggi le frazioni sono trascurate e isolate sia a livello di mobilità leggera, sia a livello di infrastrutture importanti; Val di Cava merita un ponte a due corsie in posizione strategica".

Se dalle urne uscisse un esito negativo, che opposizione farebbe?

"Farei opposizione costruttiva. Perché il fine è unico: il bene di Ponsacco. A prescindere dalla visione discordante e dalla diversa sensibilità. Dobbiamo avere cura del nostro paese e della nostra comunità. Di conseguenze appoggerei tutte le scelte che andrebbero in questa direzione e spererei la maggioranza facesse altrettanto con le proposte ragionevoli provenienti dall'opposizione".

Perché, in definitiva, gli elettori dovrebbero votarla?

"Perché abbiamo liste di persone competenti. Sono il più ponsacchino di tutti i candidati. Lo sono da generazioni, Amo Ponsacco più dell'anima mia. Sono un prodotto del mio territorio, conosco le esigenze della cittadinanza perché sono le mie che vivo e lavoro a Ponsacco. Perché non sono condizionato da alcuna zavorra ideologica e l'unico principio che riconosco in politica è la necessità, le necessità della mia comunità. Non sono né un politico né un burocrate, non mi nascono dietro le parole, sono sempre trasparente. Per me l’eventuale ruolo di sindaco non è un punto di partenza per una eventuale carriera politica, ma un punto di arrivo, la massima aspirazione realizzabile nella vita: un ponsacchino che si prende cura dei ponsacchini".