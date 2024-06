Elezioni comunali 2024 a Pontedera: intervista al candidato sindaco Denise Ciampi

Denise Ciampi, 45 anni, è diplomata al liceo psico-pedagogico e laureata in Scienze Politiche con formazione specifica su immigrazione e intercultura. Per circa un decennio ha lavorato in progetti di accoglienza, mediazione, formazione e cooperazione internazionale; da ormai tredici anni lavora come insegnante occupandosi di formazione degli adulti e spendendosi in ambito sociale. E' autrice di libri, che "trattano tematiche di rilevanza sociale e contribuisco alla vita culturale del nostro territorio sostenendo esperienze di aggregazione dal basso, spiega. "Mi sono impegnata politicamente a Pontedera partecipando a iniziative e coordinamenti su questioni ambientali e sociali (tra questi segnalo la distribuzione e raccolta alimentare durante il Covid, l’adesione al Comitato No Base e a No Valdera Avvelenata)". Alle elezioni amministrative 2024 è candidata per la lista Pontedera a Sinistra, che nasce su iniziativa dei circoli locali di Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana, insieme a esponenti di movimenti attivi contro la militarizzazione del territorio e per la difesa dell'ambiente.

Perché si candida alla carica di sindaco?

"Mi sono sentita sollecitata dal bisogno di rinnovamento che attraversa il nostro Comune: ho scelto di mettere le mie esperienze al servizio del progetto politico di Pontedera a Sinistra, l'unica vera alternativa di sinistra in queste amministrative, per lavorare insieme per una vita collettiva orientata alla pace, alla dignità e alla garanzia dei diritti per tutti e per tutte.

Lo scenario attuale, caratterizzato in primis dal cambiamento climatico e dalle nuove povertà, ci impone di elaborare una visione di sviluppo capace di raccogliere con successo le sfide sociali e ambientali del nostro tempo. Ritengo che Pontedera a Sinistra (in ambito amministrativo, ambientale, culturale, sociale, sanitario, educativo e relativamente al tessuto produttivo locale) disponga delle competenze necessarie a concretizzare il proprio progetto politico, in costante dialogo con tutta la cittadinanza".

Che bilancio fa degli ultimi 5 anni di amministrazione?

"Ritengo che gli ultimi cinque anni si siano caratterizzati per una scarsa capacità di coinvolgere fattivamente i cittadini e le cittadine nelle scelte. Abbiamo assistito a proposte calate dall'alto senza la capacità di valorizzare i saperi della nostra collettività. E' stato difficile trovare spazi di confronto anche su problematiche particolarmente importanti come la prospettiva della realizzazione di una struttura militare sul territorio comunale e la gestione del keu nella lottizzazione del Green Park, nonostante siano state presentate specifiche istanze.

Dal punto di vista urbanistico sono state previste nuove lottizzazioni e nuove costruzioni pubbliche, che comporterebbero un ulteriore consumo di suolo contrariamente a quanto indicato dall'Unione Europea e dall’Agenda 2030 anziché cercare di recuperare gli immobili inutilizzati presenti nel nostro Comune. In riferimento alle iniziative culturali, si è puntato soprattutto sui grandi eventi in centro, anziché animare l'intero tessuto comunale con una pluralità di iniziative. Più in generale i cittadini delle zone periferiche patiscono un senso di abbandono, dato dalla scarsa manutenzione, dalla mancanza di servizi e di adeguati collegamenti con il centro".

Quali sono le priorità del suo programma elettorale?

"Il programma di Pontedera a Sinistra contiene le seguenti priorità:

- Promuovere un contesto ambientale più verde, salubre e in grado di mitigare gli effetti del cambiamento climatico attraverso il contrasto del consumo di suolo, il recupero e l'utilizzo delle costruzioni esistenti, la decementificazione e ri-naturalizzazione, il ripensamento della mobilità (potenziamento delle piste ciclabili, delle navette, impiego di mezzi elettrici ecc.);

- affrontare il problema abitativo intervenendo sull'edilizia pubblica e incentivando la disponibilità di alloggi in affitto;

- lavorare per una politica dei rifiuti civili e industriali ispirata alla strategia 'rifiuti zero';

- contrastare la militarizzazione del territorio (opposizione alla costruzione della struttura militare alla Tenuta Isabella);

- avvicinare i servizi ai cittadini;

- promuovere uno sviluppo del tessuto produttivo che tenga al centro i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Altre priorità riguardano la creazione di un sistema culturale 'dal basso' che sappia coinvolgere i cittadini attivamente e valorizzare le importanti risorse culturali del nostro Comune. La partecipazione attiva diffusa favorisce la conoscenza reciproca e lo scambio a tutti i livelli, sostenendo in particolare il dialogo interculturale e intergenerazionale".

Se dalle urne uscisse un esito negativo, che opposizione farebbe?

"In caso dovessimo essere all’opposizione avremo un atteggiamento costruttivo. Terremo fermi i punti sui quali abbiamo sviluppato il programma di Pontedera a Sinistra impegnandoci, come consiglieri d'opposizione, per raggiungere gli obiettivi che riteniamo strategici per il nostro Comune".

Perché, in definitiva, gli elettori dovrebbero votarla?

"Gli elettori dovrebbero votare Denise Ciampi e Pontedera a Sinistra perché rappresentiamo l'unica vera alternativa di sinistra alle elezioni comunali di Pontedera. Ci impegniamo a amministrare nella massima trasparenza e in un atteggiamento di ascolto attento dei bisogni del territorio per riportare al centro della vita collettiva i cittadini e le cittadine, con i loro bisogni, le loro risorse e i loro talenti".