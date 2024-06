Ilaria Boggi, 29 anni, da alcuni anni è mamma di Eleonora. E' il candidato sindaco per i partiti del centrodestra, Fdi, Lega, Fi/Noi moderati/Pli e per due liste civiche, Boggi Sindaco e Giovani per Poggi. Punta a coinvolgere direttamente i cittadini e gli scontenti della giunta uscente. Con un occhio particolare ai giovani, quelli che "avevano smesso di andare a votare, delusi dalla politica - racconta - e che ora addirittura si candidano a mio sostegno".

Perché si candida alla carica di sindaco?

"Sono stata incoraggiata da tanti cittadini che hanno apprezzato, così mi hanno detto, il modo con cui per cinque anni ho esercitato il mandato di consigliere comunale. E poi perché è troppo facile chiedere a gran voce un cambiamento e poi pensare che debbano essere sempre gli altri a guidarlo. Premesso che cambiare San Giuliano è possibile solo con un grande lavoro corale, ho pensato che fosse giusto essere in prima fila e metterci la faccia. Con l'orgoglio di rappresentare una comunità che si rimette in cammino e l'ambizione di fare la cosa più bella del mondo, il Sindaco del proprio Comune".

Che bilancio fa degli ultimi 5 anni di amministrazione?

"Dopo dieci anni della giunta Di Maio tanti cittadini si sentono più isolati, insicuri, non coinvolti nelle decisioni, in particolare quelli delle frazioni più periferiche. San Giuliano è fuori, o ai margini, delle strutture che dovrebbero promuovere e incentivare l’agricoltura. Le sensibilità legate al mondo del volontariato non sono valorizzate come dovrebbero. Non si è fatto niente per rendere conveniente fare impresa a San Giuliano e poco si è agito per convincere il turista che… oltre le Terme c'è di più. San Giuliano è una bella addormentata, e ha bisogno del nostro bacio per risvegliarsi".

Quali sono le priorità del suo programma elettorale?

"Si deve ripartire dal buon senso quotidiano. Punterò in particolare su manutenzione stradale, delle aree verdi, delle piste ciclabili e dei parcheggi, sull'abbattimento Peba, sulla realizzazione di nuovi percorsi ciclo-turistici. Tutti interventi che rendono un territorio più socievole, più sicuro, più accogliente. Poi è necessario rivitalizzare e promuovere le realtà già oggi conosciute ma poco sfruttate, come la Strada dell'Olio Monti Pisani o la Riserva Unesco della Biosfera Selve costiere di Toscana. E ancora, sul turismo, serve una visione di insieme per creare un indotto turistico moderno".

Se dalle urne uscisse un esito negativo, che opposizione farebbe?

"Sinceramente, è un'ipotesi che non prendo nemmeno in considerazione. Una cosa però la posso dire. Quale che sia il nostro ruolo, per noi chi la pensa diversamente non è mai un nemico, ma un avversario. E a nessuno di noi verrebbe in mente, ma nemmeno per scherzo, di andare a disturbare o interrompere un evento politico altrui. Dalla contestazione al Ministro Bernini all'aggressione al gazebo di FdI, troppi sono stati invece in questa campagna elettorale gli atti di intolleranza della sinistra estrema, che decide chi parla e chi no; e troppo blande le condanne della sinistra ufficiale di Cecchelli e di Di Maio".

Perché, in definitiva, gli elettori dovrebbero votarla?

"Perché abbiamo una visione di insieme per la prima volta davvero alternativa e competitiva; perché in tanti ci credono; perché Cecchelli è solo la copia di mille riassunti e ha già fatto capire che si muoverà in continuità col suo tutor Di Maio, dando una possibilità di scegliere chiaramente a chi non è soddisfatto di questa decade amministrativa. Perché è anomala una democrazia che non conosce l'alternanza. Perché 'se puoi sognarlo puoi farlo'. E perché con la nostra visione politica possiamo davvero passare dalla protesta a una proposta organica di cambiamento, di inclusione, di partecipazione. E di libertà".