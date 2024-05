Elezioni comunali 2024 a San Miniato: intervista al candidato sindaco Lucio Gussetti

Lucio Gussetti ha 65 anni, sposato con due figlie di 24 e 21 anni. Residente a San Miniato dal 2007. Attualmente pensionato dopo 42 anni di lavoro, ha una carriera lunga e complessa alle spalle: cassiere in una filiale di una banca locale, praticante procuratore legale, funzionario regionale della Regione Friuli Venezia Giulia e, dal 1988, funzionario della Commissione Europea dove è arrivato fino al grado di direttore/consigliere giuridico principale della Presidente. Ha diretto fino a settembre 2023 un team di giuristi esperti in diritto internazionale, della politica estera e della difesa comune. Nella sua carriera europea ha svolto molti ruoli, tra cui avvocato davanti a molte giurisdizioni internazionali come la Corte di Giustizia UE e la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia; consigliere del Presidente della Commissione, Romano Prodi; responsabile delle relazioni tra Commissione europea e Parlamento Europeo.

Candidato alle elezioni amministrative dell'8-9 giugno a San Miniato è sostenuto da due liste civiche fondate "con alcuni amici consiglieri di opposizione uscenti dal Consiglio comunale di due gruppi diversi": Vita Nova - Per San Miniato e Stil Novo - per Lucio Gussetti Sindaco. "28 candidati mi sostengono - dice Gussetti - con una forte presenza femminile, nessun legame con i partiti nazionali e grande diversità di origini sociali e culturali".

Perché si candida alla carica di sindaco?

"Perché amo San Miniato e ne soffro, come molti dei miei concittadini, il forte declino. Un centro urbano bellissimo che è deturpato da anni di incuria. Una zona industriale tra le più dinamiche lasciata a se stessa. Una ricchezza di biodiversità che copre oltre 50 KMq che si spopola e viene abbandonata all'incuria. Un potenziale turistico molto grande colpevolmente non sfruttato".

Che bilancio fa degli ultimi 5 anni di amministrazione?



"Il nostro bilancio è fortemente negativo. La Giunta uscente è stata sostanzialmente immobile e i problemi esistenti si sono incancreniti e approfonditi. La macchina comunale è oramai grippata, quasi nulla funziona regolarmente. Nessun progetto importante è stato portato a termine e molte opere pubbliche giacciono incompiute da decenni. C'è davvero un malcontento diffuso e una richiesta forte di buongoverno".

Quali sono le priorità del suo programma elettorale?

"Noi vogliamo rimettere il cittadino al centro dell'attività comunale. Bisogna fare un grande sforzo di decoro urbano per risanare il centro storico e le due frazioni principali, Ponte a Egola e San Miniato Basso. Bisogna rilanciare il completamento di alcune infrastrutture fondamentali come la circonvallazione nord del comune e la regimentazione delle acque per evitare gli allagamenti ricorrenti di alcune frazioni. Bisogna dare inizio ai lavori di completamento delle fognature che non raggiungono al momento quasi 5000 abitanti, un vero scandalo. Trovare con i cittadini una soluzione definitiva alla localizzazione del Liceo Scientifico Marconi che viene trasferito in affitto da oltre un decennio ed è tuttora senza palestra. Impostare una politica di riurbanizzazione, riuso e abbellimento nella zona delle concerie dismesse di Ponte a Egola. Costruire una rete di competenze a sostegno delle imprese conciarie e artigiane. Rilanciare il piccolo commercio e bloccare ulteriori aperture di supermercati. Agire a favore dei più fragili, in particolare gli anziani, e completare la rete delle case della salute. Un lavoro immane per cercare di rimettere in piedi il comune dopo anni di incuria".

Se dalle urne uscisse un esito negativo, che opposizione farebbe?

"La campagna elettorale ci ha dato molta fiducia e crediamo davvero in un risultato positivo. Nel caso di risultato negativo, è chiaro che le nostre priorità non cambiano e saremo una spina nel fianco di chi volesse adagiarsi sulla vecchia politica del non fare e del tirare a campare".

Perché, in definitiva, gli elettori dovrebbero votarla?

"San Miniato è una anomalia in Toscana, una città di quasi 30mila abitanti con un solo partito che continua ad amministrarlo da oltre 70 anni (il PCI, PDS, DS, PD) che è ormai esangue, svuotato di ogni idea, visione e ambizione. Vita Nova e Stil Novo sono nate per dare ai sanminiatesi una vera alternativa, l'aria nuova con una visione di sviluppo di San Miniato finalmente rivolta al futuro. Noi siamo la sola vera alternanza alla palude attuale, la sola forza in grado di voltare pagina".