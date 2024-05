Simone Giglioli, 45 anni, bancario, è il sindaco uscente del Pd di San Miniato, che si presenta nuovamente alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno come candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, appoggiato dalla lista del Partito Democratico e dalla lista Noi per San Miniato.

Perché si candida alla carica di sindaco?

"Per avere l'opportunità di concludere il lavoro fatto in questi cinque anni, una legislatura molto complicata, dove i due anni di pandemia ci hanno costretti a rivedere le priorità, non permettendoci di sviluppare appieno le progettualità che ci eravamo dati. Avere a disposizione altri cinque anni, vorrebbe dire portare a termine quella visione di San Miniato che abbiamo in mente".

Che bilancio fa degli ultimi 5 anni di amministrazione?

"Senza ombra di dubbio, sono stati cinque anni difficili. Ha pesato molto la scomparsa dell'assessore al bilancio Gianluca Bertini, prima di tutto un amico, ma anche una figura di riferimento per l'intera giunta, e poi anche la figura della precedente assessora ai lavori pubblici che ha svolto il suo incarico al di sotto delle aspettative. Nonostante questo, abbiamo comunque fatto partire tanti progetti importanti, come la nuova scuola di Ponte a Elsa e la Casa di Comunità di Ponte a Egola".

Quali sono le priorità del suo programma elettorale?

"Al primo posto metto le esigenze della comunità, investendo sulla vivibilità di ogni luogo e in una rete di protezione sociale fatta da enti ma anche da cittadini. Poi la scuola, su cui in questi anni abbiamo creduto ed investito molto, il lavoro sia come tutela occupazionale, sia come sicurezza e poi l'ambiente, un tema che è cardine nel mio programma elettorale. Il lavoro che rispetta l’ambiente è il nostro futuro. Il nostro territorio, grazie all’attività di Cuoiodepur, è all’avanguardia da decenni. E se l'’industria rispetta l'ambiente, il nostro territorio diventa attrattivo anche per altri settori economici, come dimostrano i grandi investimenti degli ultimi anni fatti sul manifatturiero e settore conciario ma anche il notevole incremento delle presenze turistiche. E' necessario continuare a sostenere il reparto conciario, mettendo gli imprenditori nella condizione di crescere, di qualificarsi, di mantenere e di creare nuove opportunità di lavoro".

Se dalle urne uscisse un esito negativo, che opposizione farebbe?

"Sarebbe un'opposizione serrata, fatta con la cultura di governo e la consapevolezza di chi conosce la macchina amministrativa e le complesse dinamiche di un territorio come San Miniato".

Perché, in definitiva, gli elettori dovrebbero votarla?

"Per l'esperienza che la mia ricandidatura porta con sé, per consentirmi di portare avanti il lavoro impostato in questi cinque anni e perché siamo in grado di proseguire uno sviluppo armonico del territorio, come abbiamo fatto in questi 80 anni".