Peccioli al voto: Italia Viva Pisa sostiene la 'Peccioli Futura' di Macelloni

Italia Viva, alle elezioni dell'8 e 9 giugno di Peccioli, appoggia il sindaco che si ricandida. "Avendo apprezzato da sempre, in tutti questi anni, il metodo e l'approccio concreto e non ideologico di amministrare il proprio territorio del sindaco uscente Renzo Macelloni - spiega la presidente provinciale del partito Anna Ferretti - intendiamo portare il nostro contributo e sostegno al progetto della lista Civica Peccioli Futura, presentata per le elezioni 2024, mettendo in evidenza, che Peccioli è una 'macchina complessa' che ha bisogno di competenze e di visione del futuro che vada oltre"

"La ricandidatura di Macelloni è un momento che ha segnato un passaggio storico - insiste la rappresentante - passaggio che non riguarda solamente Peccioli, ma che si estende ai pensieri e alle aspirazioni di tutta la Valdera. Rendere fruibile il territorio, penso a Capannoli, Ponsacco, le porte dell’Alta Valdera, programmare coniugando storia, cultura, tecnologia, innovazione, è il fondamento per realizzare sogni concreti che sono in grado di accendere riflettori di tutto il mondo, sui nostri Paesi e su tutta la Provincia di Pisa, come Peccioli insegna".

Conclude quindi Anna Ferretti: "Intendiamo essere cooperativi con i nostri valori e le nostre proposte per il bene della comunità, con la convinzione che a livello locale, la politica debba realizzare azioni concrete per la vita delle persone, per le loro attività, per la loro sicurezza. Occorre per la Valdera una svolta concreta con progetti unitari, pianificando gli interessi del territorio. E' dunque sostanziale, partire dal territorio, dare concretezza all'azione politica per aumentare partecipazione e fiducia, anche per chi non crede più al voto. Italia Viva porterà quel valore aggiunto della parte moderata e riformista che ci impegniamo a costruire sui tanti comuni al voto della provincia di Pisa".