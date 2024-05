La Lista Civica Froli Sindaco presenta il programma a Valtriano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ieri sera 3 maggio nel consueto incontro con la cittadinanza nella frazione di Valtriano la Lista Civica Froli Sindaco ha presentato il programma. Oltre alla opposizione all’impianto impattante di Acciaiolo BESS che oggi rivendica anche l’attuale Amministrazione dalla quale a suo tempo sono però usciti un parere positivo ed un silenzio assordante fino ad oggi, ed alla forte rivendicazione di voler mettere in sicurezza le zone alluvionali di Acciaiolo e Valtriano, cosa anche questa mai realizzata in 15 anni di governo di Fauglia Democratica, la Lista Froli sta già impegnandosi nel progetto GREEN di riattivazione al traffico passeggeri della linea Vada-Pisa che transiterà dal nostro Comune. “IIN aggiunta ai già detti punti fondamentali del nostro programma che si focalizzano sui problemi già da tempo oggetto di contestazione da parte dei cittadini e di comitati locali contro le decisioni dell’attuale Amministrazione, nostra intenzione é quella di riorganizzare e rendere efficiente e vivibile il servizio di raccolta Porta a Porta a Fauglia. Da troppi anni questo servizio è fortemente deficitario, disorganizzato ed inefficiente, Il Programma è anche focalizzato sulla vivibilità di Fauglia e delle sue frazioni svuotate e depauperate, sulla riorganizzazione di una macchina comunale troppo chiusa su se stessa e poco disponibile per i cittadini” dichiara il candidato Froli. Noi siamo per aprire Fauglia ad un turismo di qualità che possa trovare in questo bel paese delle colline pisane la pace e la calma di un paese rurale, immerso nella natura accogliente e veramente inclusivo per tutti, in primis per i propri cittadini. “Infatti uno dei punti fondanti del nostro programma è relativo al decoro urbano che a Fauglia sembra essere stato dimenticato anche nelle cose più banali come il taglio dell’erba, sulla manutenzione dei parchi giochi per i bambini, e le altre normali manutenzioni sul centro storico e sui centri delle Frazioni. Non si attira turismo di qualità se non manuteniamo correttamente il nostro Paese e l’Amministrazione deve prima di tutto dare questo segnale con i suoi uffici e con i suoi assessorati. Ed anche su questo dobbiamo invertire la rotta e velocemente” conclude il candidato Froli.