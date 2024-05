La lista dei candidati della coalizione Noiper Capannoli della candidata sindaco Barbara Cionini

E' stata pubblicata la rosa dei candidati della coalizione di centrosinistra (Pd, Sinistra Italiana e Partito Socialista Italiano) Noiper Capannoli e Santo Pietro Belvedere, a supporto della candidata sindaco Barbara Cionini. "Abbiamo percorso in questi mesi un viaggio emozionante e coraggioso - dichiara la candidata - fatto di partecipazione, agire insieme, incontri in tutto il territorio, in mezzo alla nostra gente. Un percorso che stiamo tuttora portando avanti seguendo precise linee: partecipare e condividere, con una politica incentrata sull’ascolto dei bisogni dei nostri cittadini. La squadra che presentiamo alle elezioni amministrative che vede 6 candidati sotto i 30 anni, è un mix di esperienza politico-amministrativa e rinnovamento, con una rappresentanza di giovani molto forte. Nel nostro futuro vediamo un Comune aperto, vitale, responsabile e partecipato. Un Comune attento alle esigenze di tutti. Un Comune presente nelle comunità di Capannoli e Santo Pietro Belvedere guidato da una squadra che lavora insieme senza individualismi. Con la volontà certa di dare attenzione al dialogo e alla partecipazione".

La lista di centrosinistra Noiper

Alessandro Bacherotti, classe ‘66, cartotecnico

Vincenza Ilenia Badalamenti, classe ‘77, insegnante

Emmanuele Campinotti, classe ‘96, designer industriale

Flora Cioni, classe ‘72, guida turistica e insegnante

Alessandra Gherarducci, classe ‘93, infermiera

Federico Giuntini, classe ‘74, interior designer

Nicola Giusti, classe ‘64, impiegato e sindacalista

Salah Eddine Kamal, classe ‘96, giardiniere professionista

Martina Marinari, classe 2002, studentessa universitaria

Anita Pratelli,classe ‘97, laureata in scienze della comunicazione e laureanda in scienze economiche

Federica Volpi, ingegnera biomedica classe ‘85

Giovanni Volpi, classe ‘54, professore di storia e filosofia in pensione

"A breve - conclude la candidata della coalizione Noiper Cionini - presenteremo il programma elettorale, pensato come un insieme di soluzioni ai problemi che abbiamo rilevato, di risposte chiare e percorsi certi per la comunità di Capannoli e di Santo Pietro Belvedere".