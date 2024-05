Elezioni a Casciana Terme - Lari: presentata la lista civica dell'associazione Il Melograno

Presentati i 16 candidati che accompagnano Alessandro Tosi, 70 anni di Lavaiano, per 45 anni alla guida dell’azienda di famiglia, ora affidata nelle mani del figlio Antonio. Nel corso dell’incontro Tosi ha svelato anche alcuni punti del programma elettorale, quello che gli eletti della lista civica Il Melograno vorrebbero realizzare nei prossimi cinque anni: recupero dei borghi, e valorizzazione delle vie d’accesso, rilancio delle Terme di Casciana, promozione e coordinamento unico degli eventi in tutto il Comune, modifica del sistema di raccolta dei rifiuti, maggiore assistenza e sostegno agli anziani e ai disabili, più attenzione al mondo dei giovani, spazi e sostegno all’attività delle associazioni, completare i progetti di edilizia scolastica e risolvere il problema dei siti dismessi.

"Vogliamo mettere a disposizione della collettività e del nostro comune la nostra esperienza e le nostre competenze - ha sottolineato Tosi - per risolvere i molti problemi che frenano il suo sviluppo e riportarlo a svolgere un ruolo fondamentale nell’ambito del territorio della Valdera. Punto fondamentale: creare le condizioni per riportare a Casciana Terme imprenditori turistici privati che possano far ripartire le molte strutture inattive, investimenti che porterebbero beneficio a tutto il territorio".

La lista dei nomi

- Stefano Baldini, 63 anni di Cevoli, tecnico della telefonia in pensione

- Silvia Ceccherini, 50 anni di Boschi di Lari, impiegata amministrativa

- Erika Corso, 35 anni di Cevoli, impiegata responsabile del personale

- Marco Faller, 73 anni di Lari, biologo in pensione

- Elisabetta Giari Posarelli, 57 anni di Perignano, imprenditrice

- Dino Martelli, 78 anni di Lari, famosissimo artigiano della pasta

- Lorella Odoardi, 60 anni di Casciana Terme, consulente assicurativo in pensione

- Rosalba Pellerito, 45 anni di Spinelli, impiegata settore logistica

- Andrea Perelli, 34 anni di Perignano, commercialista e revisore dei conti

- Giuseppe Pino, 59 anni di Casciana Terme, manager amministrativo e finanziario, giornalista

- Giovanni Puccini, 55 anni di Cevoli, agronomo

- Cristina Ricci, 65 anni di Usigliano, segretaria scolastica in pensione

- Francesco Romoli, 57 anni di Perignano, impiegato nel settore della grande distribuzione

- Gabriele Tei, 56 anni di Perignano, informatico

- Irene Tremolanti, 44 anni di Lari, geometra

- Silvia Volpi, 55 anni di Perignano, giornalista e scrittrice