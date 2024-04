Malfunzionamenti alla pubblica illuminazione a Pontedera, Bagnoli: "Intervento di manutenzione immediato"

“Un intervento immediato da parte di Hera Luce per controllare e, se necessario, mantenere urgentemente e in via straordinaria i lampioni della pubblica illuminazione a led. Una richiesta che viene direttamente dai cittadini e dai commercianti in seguito a malfunzionamenti registrati dopo la sostituzione dei corpi illuminanti sul territorio comunale”. Lo sottolinea Matteo Bagnoli, candidato sindaco del centrodestra a Pontedera, dopo l’approvazione, durante la seduta del Consiglio comunale, di una mozione presentata dai gruppi di Fratelli d’Italia e Lega al sindaco Matteo Franconi e all’assessore Mattia Belli circa le segnalazioni da parte di molti cittadini e commercianti sul malfunzionamento delle nuove luci.

"In una città come Pontedera, dove la sicurezza è un aspetto critico, non possiamo permetterci di avere un'illuminazione inadeguata nelle strade. La sostituzione dei nuovi corpi illuminanti - ha detto Bagnoli - era stata sbandierata dall’amministrazione comunale come una vera e propria rivoluzione sia dal punto di vista del risparmio che dell’efficienza. L’attenzione al risparmio energetico deve essere sempre tenuta presente da un’amministrazione locale, ma i risparmi non si possono ottenere sulla pelle dei cittadini creando senso di insicurezza e aumentando il rischio di incidenti stradali”.

“I cittadini attendono interventi urgenti che spero l’amministrazione, dopo l’approvazione di questa mozione, voglia mettere in campo in tempi rapidissimi”.