Vandali in azione a Montescudaio: strappati alcuni manifesti elettorali

A Fiorino nella notte di sabato 25 maggio, in piena campagna elettorale, sono stati strappati i manifesti di Loris Caprai Sindaco e della lista Montescudaio di tutti, appena attaccati. "Un atto di puro vandalismo e disprezzo" commenta il candidato sindaco del centrosinistra.

"Perché? Le campagne elettorali si sa, sono spesso accese, fa parte del gioco, ma dovrebbero essere leali, senza mai dimenticare il rispetto dell'avversario - commenta Caprai - La qualità della democrazia si misura anche dal rispetto verso l'avversario e con la liberalità e pluralismo delle idee".

"Questo gesto è una chiara dimostrazione dell’odio e del disprezzo verso l'avversario che alcuni individui sono disposti a mettere in atto. Proprio per questo non denunceremo, perché vogliamo provare ad essere una vera comunità, con tante anime anche contrapposte, ma sempre leali. Non vogliamo 'distruggere ed eliminare' l'avversario, vogliamo il confronto sulle idee. Basta odio e rancori è il momento di ricostruire per dare a Montescudaio un futuro, insieme".