Pontedera, denuncia del candidato Bagnoli: "Ancora vandalizzati i manifesti elettorali"

"Se il buongiorno si vede dal mattino, il clima che si respira a Pontedera in vista della campagna elettorale non è sicuramente dei migliori. E ciò che crea più imbarazzo è che accade nel silenzio generale. Io di sicuro non mi farò intimorire". Lo dice Matteo Bagnoli, candidato sindaco del centrodestra a Pontedera, dopo che per la seconda volta in poco meno di un mese i suoi manifesti elettorali sono stati vandalizzati e strappati non appena affissi. "Il mio comitato elettorale - aggiunge Bagnoli - sta già provvedendo ad attaccarne di nuovi e a segnalare l’accaduto alle forze di polizia. Io proseguo la mia campagna elettorale di ascolto e confronto con i cittadini sui temi che più stanno a cuore ai cittadini", conclude Bagnoli.