Mariangela Bucci presenta la sua candidatura a sindaco di Santa Croce sull'Arno

"Sarà un momento di condivisione, l'avvio di un percorso di coinvolgimento diretto di tutti i cittadini e tutte le cittadine di Santa Croce sull'Arno e di Staffoli". Descrive così Mariangela Bucci l'evento di presentazione della sua candidatura a sindaco per il centrosinistra, durante il quale sarà introdotta da voci della società civile: una cuoca, un imprenditore, una dottoressa, uno studente. L'appuntamento è per sabato 16 marzo, alle ore 10 in Piazza Garibaldi a Santa Croce.

"Quel giorno condivideremo le passioni e gli obiettivi per la nostra comunità, per i quali ho accettato la candidatura a essere la sindaca di chi a Santa Croce e a Staffoli vive, lavora, ha costruito la propria attività imprenditoriale. Sono arrivata quando avevo 24 anni, insieme a mio marito e qui abbiamo deciso di costruire la nostra famiglia e tutta la nostra vita. I santacrocesi mi hanno dato tantissimo e candidarmi a essere la loro sindaca è come una restituzione, mossa dal desiderio di rendere la nostra comunità ancora più coesa e orgogliosa, capace di affrontare le sfide del nostro tempo. Questo è un paese accogliente e solidale, che non lascia indietro nessuno e deve continuare a esserlo".

Mariangela Bucci poi fissa i prossimi passi: "Sabato presenteremo le 5 aree tematiche fondamentali del programma, che definiremo attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, un programma che sarà ambizioso, per garantire i servizi, l'offerta culturale, l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, come quello alla casa e all'istruzione, e per affrontare le molteplici crisi che stanno gravando sui nostri comparti economici e produttivi, con l'obiettivo di tutelare il nostro straordinario patrimonio industriale e lavorare a una diversificazione delle attività. Uno spazio centrale avranno la sostenibilità ambientale e la grande scommessa della transizione ecologica. Tanto durante la campagna elettorale quanto dopo, da sindaca, il mio impegno primario sarà coinvolgere, perché solo insieme si costruiscono le cose migliori. Questo paese ci sta a cuore e insieme ce ne prenderemo cura".