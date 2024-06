Casciana Terme Lari, è polemica sulla Tari: "Dall'amministrazione solo sterile campagna elettorale"

Si infiamma la polemica attorno al tema della Tari sul territorio di Casciana Terme Lari. Mercoledì 5 giugno l'amministrazione guidata da Mirko Terreni ha ufficializzato la riduzione delle tariffe a carico dei cittadini, ma a stretto giro di posta arriva la risposta di Svolta a Sinistra, la lista che ha candidato al ruolo di primo cittadino Marianna Bosco.

In una nota ufficiale la lista afferma: "Quando la commissione Finanze del Senato ha approvato l’emendamento fortemente richiesto dall’Anci, finalizzato ad agevolare l’elaborazione dei Pef (Piani economici finanziari) e le tariffe Tari attraverso una proroga al 30 giugno 2024 del termine di scadenza per l’approvazione delle relative delibere, non immaginava che il sindaco del Comune di Casciana Terme Lari si arrampicasse sugli specchi per raccattare qualche voto all’ultimo secondo, prima della chiusura della campagna elettorale".

"Ma i giochi sono fatti, che il nostro Comune sia il fanalino di coda della Valdera e della Provincia di Pisa è la conseguenza di questi 30 anni di mal governo del centrosinistra. Noi della Svolta a Sinistra siamo contrari a chi strumentalizza a 4 giorni dalle elezioni il suo ruolo. Ricordo a tutti i cittadini che se ancora oggi, paghiamo ogni anno alla Prometeo 1 milione 155mila euro (fino al 2034) è grazie a un Consiglio comunale convocato all’ultimo minuto nel 2013".

"Noi se vinceremo vogliamo che il ruolo del Presidente del Consiglio comunale non sia svolto dal sindaco, per arginare i danni derivanti dai poteri esercitati in questi 12 anni e mezzo dalla logica dell’'uomo solo al comando'. Questo Consiglio comunale non era urgente e se fossi stata avvertita in concomitanza dell’arrivo del PEF, avremmo potuto ragionare dell’opportunità o meno di farlo. Invece solo giovedì 30 maggio sono stata contattata dal sindaco per fare un Consiglio lunedì 3 giugno" spiega Marianna Bosco.

"La narrazione di convocare urgentemente il Consiglio a ridosso del silenzio elettorale era che poi non ci sarebbero stati i tempi per la nuova amministrazione, ma oggi hanno svelato il loro vero obiettivo: dire come siamo bravi noi, chissà se quelli che verranno dopo saranno all’altezza. Purtroppo la Tari è l’ennesima prova della loro mancanza di competenze e conoscenze in materia dei rifiuti. E per paura di perdere la poltrona non hanno rispetto delle istituzioni e le provano tutte. Ci sono Comuni dell’Unione Valdera che hanno deciso di approvare il PEF dopo le elezioni. Noi crediamo che sia arrivato il momento per il sindaco Terreni di farsi da parte".