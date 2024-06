Terricciola, candidato sindaco investito davanti ad un seggio elettorale

Un episodio la cui esatta dinamica dovrà essere ricostruita dalle forze dell'ordine intervenute sul posto insieme all'ambulanza del 118. Il candidato sindaco della lista Terricciola SiCura Matteo Arcenni è stato investito nel pomeriggio di oggi, 8 giugno, davanti ad un seggio del paese della Valdera, i cui elettori sono chiamati a eleggere il nuovo primo cittadino.

Poco prima dell'investimento ci sarebbe stato un diverbio tra lo stesso Arcenni e l'uomo in auto. Il candidato non è in gravi condizioni ma è dovuto recarsi in ospedale per le cure del caso. "Non commento e non mi esprimo. Per fortuna molte persone hanno visto coi loro occhi cosa è accaduto oggi a Terricciola - scrive via social - sono in attesa al pronto soccorso. Grazie per i tantissimi messaggi di vicinanza. Poteva andare peggio. É andata bene".



"È stata una campagna fatta di situazioni che definirei surreali, aggressioni, strappi di manifesti ogni giorno, offese, divieti di entrare nei circoli Arci in tutta la provincia, gente aggredita ai gazebo e gente inseguita in auto e potremmo andare avanti - commenta Elena Meini, consigliere regionale e coordinatore provinciale della Lega - l’ultima vicenda avvenuta oggi è stato l’investimento del candidato sindaco di Terricciola Matteo Arcenni a cui va tutta la vicinanza della Lega della provincia di Pisa, sperando che sia fatta chiarezza e che in tutta la provincia e non solo torni la forma di democrazia che tutti dovremmo rappresentare nel rispetto dell’altro".