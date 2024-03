Matteo Ferrucci candidato a Sindaco della Lista Civica Vicopisano in Cammino

Circa 200 persone hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione del candidato a sindaco della Lista Civica Vicopisano in Cammino Matteo Ferrucci. L'iniziativa è arrivata pochi giorni dopo la prima riunione ufficiale svoltasi a Caprona.

E' stato il coordinatore, Alessandro Frassi, a introdurre Ferrucci, ricordando le ragioni che hanno portato coloro che sostengono Vicopisano in Cammino a continuare con la scelta del civismo, senza riferimenti a partiti politici, e con lo stesso simbolo del 2019 che ha il Monte Pisano al centro e al contempo evidenzia la bellezza di tutto il territorio.

"Vogliamo continuare - ha detto Ferrucci - con quello che ci ha sempre contraddistinto: ascolto della cittadinanza, condivisione e partecipazione. Per questo proseguiremo i nostri incontri in ogni frazione su vari temi e per tutte le età. Bisogna andare avanti nel dare risposte puntuali ai bisogni dei cittadini e delle cittadine, con concretezza, efficienza e, al contempo, visione, e dobbiamo essere sempre più esigenti e rigorosi con noi stessi nel farlo".

La conferenza stampa si è svolta nella Piazzetta dei diritti, lungo il tratto di pista ciclopedonale Lugnano-Noce, per una serie di motivi cari a Vicopisano in Cammino. "Quest’area, centrale nel nostro Comune - ha spiegato Ferrucci - ha alle spalle il nostro Monte, da tutelare costantemente, e ha di fronte la più grande delle quattro zone industriali presenti nel territorio, in continua crescita e mai così ricca di attività. Questo luogo, inoltre, è al termine di una pista ciclopedonale da poco illuminata, a seguito delle richieste emerse dal percorso partecipativo sopra citato, ed è stata intitolata all'ex deportato ai campi di sterminio Italo Geloni. Infine abbiamo abbellito e recuperato questa area, posizionando arredi pubblici e panchine artistiche e speciali dedicate ai diritti. Altro tema per noi davvero rilevante".

Vicopisano in Cammino sta per mettere a disposizione della comunità numerosi strumenti comunicativi, intanto per chi vuole approfondire ci sono la pagina Facebook (con, tra l'altro, il video della conferenza stampa di presentazione del 16 marzo), la pagina Instagram e la mail vicopisanoincammino@gmail.com. Seguiranno inoltre eventi in tutto il territorio, la presentazione dei candidati e del programma.