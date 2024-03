Elezioni comunali a San Miniato: è Michele Altini il candidato del centrodestra

E' Michele Altini il candidato sindaco per il centrodestra a San Miniato. Lo rendono noto i coordinatori regionali dei quattro partiti di centrodestra, Marco Stella (Forza Italia), Fabrizio Rossi (Fratelli d'Italia), Luca Baroncini (Lega), e Giorgio Silli (Noi Moderati).

"Un candidato che incarna il rinnovamento di cui San Miniato ha bisogno, con un programma che punta a valorizzare il decoro urbano, il patrimonio artistico e culturale, il tessuto imprenditoriale, e a dare nuova linfa al turismo, oltre a rafforzare il terzo settore e prestare particolare attenzione alle categorie più fragili - si legge in una nota - in un contesto in cui il centrosinistra mostra evidenti segni di spaccatura e incertezza, culminati nella scelta di riproporre la candidatura di Simone Giglioli attraverso le primarie, un unicum per un sindaco al termine del primo mandato e che rappresentano una implicita condanna della sinistra e del Partito Democratico all’amministrazione Giglioli, il centrodestra si presenta unito attorno a una figura capace di guidare San Miniato dopo la storica conquista del ballottaggio di 5 anni fa proprio da parte dello stesso Altini".



"Altini propone un ambizioso progetto di rilancio che mette al centro il turismo come motore di sviluppo economico e culturale. Riconoscendo il ruolo cruciale del turismo nell'economia locale - proseguono dal centrodestra - il suo programma prevede strategie innovative per promuovere San Miniato come destinazione di eccellenza, valorizzando le sue unicità storiche, culturali e paesaggistiche. Attraverso la collaborazione con le imprese, le associazioni e il terzo settore, Altini intende sviluppare iniziative turistiche che sappiano attrarre visitatori da tutto il mondo, generando benefici per l'economia locale e migliorando la qualità dell'offerta culturale e ricreativa. L'impegno di Altini nel promuovere il turismo si affianca alle politiche per il decoro urbano, la valorizzazione del patrimonio, il sostegno alle imprese e l'inclusione sociale, delineando un quadro complessivo di azioni volte a rendere San Miniato una città più accogliente, vivibile e dinamica, che tenga conto delle esigenze di tutti i cittadini, dai più giovani alle categorie più fragili, senza trascurare il fondamentale contributo del settore turistico e culturale. La presentazione ufficiale della candidatura di Michele Altini si terrà sabato 6 aprile".