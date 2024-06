San Giuliano Terme: la lista Immagina punta su una mobilità più efficace

Un camper con una fiancata particolare, che riproduce in grafica le tante frazioni di San Giuliano come se fossero collegate da una linea della metropolitana. E' l'idea, messa in pratica dalla lista 'Immagina', per dare gambe e cuore a uno degli obiettivi primari della formazione civica che sostiene Matteo Cecchelli: puntare su una mobilità più efficiente e su collegamenti migliori che siano la base per incentivare turismo, commercio e cultura e, in generale, migliorare i servizi sul territorio.

A partire dai prossimi giorni, dunque, il camper 'Verde' di Immagina girerà i vari luoghi del Comune, mostrando materialmente un ideale percorso stradale percorso da un bus navetta.

"Continua la campagna sul territorio, che abbiamo declinato con tante idee, proposte, incontri. Questa iniziativa del camper che simulerà un percorso di bus navetta di collegamento tra le frazioni è sicuramente innovativa e va a cogliere in pieno il modo in cui ci approcciamo ai problemi e alle richieste che arrivano dai cittadini - spiegano i coordinatori di Immagina Valentina Foà e Marco Balatresi - nei prossimi giorni arriveremo fisicamente nelle tante frazioni di San Giuliano e faremo vedere materialmente come un servizio di collegamento sia, non solo possibile, ma assolutamente necessario per venire incontro alle esigenze dei cittadini, in particolare dei più anziani ma anche dei ragazzi, che potrebbero usare questo sistema per spostarsi sul territorio, favorendo socializzazione e frequentazioni di attività sportive".