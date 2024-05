'Montescudaio di tutti' si presenta con il candidato sindaco Loris Caprai

Sabato 11 maggio 2024 alle 19.30, presso la sede del Comitato elettorale in Viale Vittorio Veneto 4, il candidato a sindaco di Montescudaio Loris Caprai presenterà la lista 'Montescudaio di tutti' da cui è sostenuto. Si presenta con una propria squadra per fornire una proposta alternativa al sindaco uscente Simona Fedeli, forte di due mandati e presentatasi per il terzo.

"L’obiettivo - scrive nella nota di presentazione la lista - sarà la ricerca di un processo che indirizzi il paese verso un profondo rinnovamento, tale da favorire una crescita democratica, sociale e culturale che passi anche attraverso i giovani candidati della lista 'Montescudaio di tutti', i quali potranno portare avanti idee finalmente innovative che facciano da traino per altri ragazzi che vorranno costruire qui le loro famiglie. La priorità sarà l’ascolto e l’attenzione verso i cittadini e le loro necessità; la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni con una visione più aperta e condivisa. Vogliamo essere un 'Paese' e non un borgo, per costruire insieme il futuro della nostra comunità".

Qui di seguito l’elenco dei candidati della lista 'Montescudaio di tutti': Loris Caprai sindaco, Cristina Chiarini, Stefano Creatini, Marco Emanuelli, Daniela Galluzzi, Lia Maioli, Mattia Mura, Maurizio Paganucci, Alessio Pergolesi, Enrico Salvi, Alessia Viviani.