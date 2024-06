Presentata la nuova Giunta comunale di San Giuliano Terme

Presentata la giunta comunale della città di San Giuliano Terme, questa mattina, giovedì 27 giugno, nella cornice della sala Niccolini nell'omonimo palazzo municipale, il sindaco Matteo Cecchelli ha introdotto coloro che andranno a ricoprire le deleghe di governo prima del consiglio comunale che si terrà il prossimo 2 luglio.

Una squadra composta in maggioranza da donne, che vede nuove figure ma anche importanti conferme della precedente giunta presieduta dal sindaco uscente Sergio Di Maio. Tra i nuovi ingressi Angela Pisano, già consigliera comunale nella scorsa consiliatura, Candida Pugliese, Marco Balatresi e Fabiana Coli, mentre tra le conferme ci sono Roberta Paolicchi, Filippo Pancrazzi e Francesco Corucci al quale è stato attribuito anche l'incarico di Vicesindaco. Tra le novità la delega alla Sostenibilità, dopo che l'amministrazione sangiulianese è stata insignita del titolo di 'comune sostenibile' meno di un anno fa. Ma non solo assessorati, alcune deleghe, come i diritti civili e le pari opportunità, saranno attribuiti a chi ricoprirà il ruolo di presidente del Consiglio comunale (votazioni alla prima seduta convocata il prossimo 2 luglio).

"Ecco qua la giunta che governerà il nostro Comune - afferma Cecchelli - adesso ogni delega avrà casa nell'assessorato di riferimento: entriamo nel vivo del lavoro che ci aspetta in questi prossimi cinque anni. Una squadra che vede un mix tra novità e conferme con un maggioranza femminile non tanto per questioni di quote rosa, ma per capacità ed esperienze maturate in questi anni a favore del nostro territorio. Già dal primo giorno dalla mia proclamazione mi sono subito operativo, ma adesso possiamo impostare il lavoro per i primissimi impegni che ci aspettano, ovvero il cartellone estivo di eventi dell'Estate sangiulianese, che dallo scorso anno ha inglobato lo storico Settembre sangiulianese con tante iniziative che hanno visto la partecipazione di importati artisti e la presenza di tantissime persone".

Di seguito le deleghe:

Matteo Cecchelli, Sindaco: Bilancio e politiche fiscali, Rapporti con le società partecipate, Promozione e ricerca di fondi europei, Progettazione e rigenerazione urbana, Legalità, Politiche per il lavoro, la Pace e la Memoria

Francesco Corucci, Vicesindaco: Urbanistica e paesaggio, Edilizia privata, Infrastrutture, mobilità e trasporti, Diritto alla salute e rapporti con la Società della Salute

Marco Balatresi: Polizia Municipale e politiche per la sicurezza, Protezione civile e antincendio boschivo, Semplificazione amministrativa, informatizzazione e trasparenza, Servizi demografici, Attuazione del programma

Fabiana Coli: Politiche per l'istruzione e rapporti con le università, Edilizia scolastica, Lavori pubblici e patrimonio comunale

Filippo Pancrazzi: Ambiente, biodiversità e sostenibilità, Agricoltura, difesa del suolo e Monte Pisano, Parchi e verde pubblico, Transizione ecologica e comunità energetiche

Roberta Paolicchi: Sport e impiantistica sportiva, Politiche giovanili, Rapporti con il terzo settore, Tutela degli animali, Agrifiera

Angela Pisano: Attività produttive e sviluppo economico, Turismo e rapporti con le città gemellate, Promozione della cultura e degli eventi, Politiche del personale

Candida Pugliese: Sociale, socio-sanitario e politiche abitative, Politiche per la solidarietà, cooperazione e integrazione, Partecipazione

Presidente del Consiglio comunale (a seguito dell'elezione in aula): Diritti civili e pari opportunità