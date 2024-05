Elezioni comunali a San Giuliano Terme, la proposta di Boggi e Chimenti: "Un osservatorio sui disturbi del comportamento alimentare"

Il candidato sindaco di centrodestra a San Giuliano Terme Ilaria Boggi e il capolista di Forza Italia - Noi Moderati - PLI Matteo Chimenti lanciano la proposta dell’istituzione di un osservatorio sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). "I disturbi alimentari sono patologie che costituiscono ad oggi una delle principali sfide sanitarie in Italia e in Europa, un’epidemia silenziosa che ha avuto una scarsa attenzione a livello politico-sociale e che interessa invece la salute di 7 milioni di Italiani. Dopo la pandemia del Covid in Italia è stato registrato un aumento del 30%" si legge in una nota.



Boggi e Chimenti vogliono così dare un contributo concreto promuovendo l’istituzione di un Osservatorio Territoriale sui Disturbi Alimentari e l’Obesità, per avere una mappatura territoriale del fenomeno e dei dispositivi utili per prevenzione, diagnosi e cura. In questo le associazioni del territorio possono avere un ruolo importantissimo. I giovani di Forza Italia a livello nazionale hanno già promosso una proposta di legge per l’istituzione di un osservatorio nazionale.



"Questa non è solo una proposta della lista di Forza Italia - Noi Moderati e PLI che rivendichiamo nel programma di coalizione, ma una vera e propria battaglia di libertà - dichiara Chimenti - i dati che ci arrivano sono preoccupanti e la politica deve assolutamente intervenire. Un gruppo di persone può definirsi comunità quando ogni consociato può esprime la propria personalità. In questo le professionalità e le associazioni del territorio dovranno essere protagoniste, poiché convinti della loro importanza in un’ottica di sussidiarietà orizzontale”.



Il candidato sindaco Ilaria Boggi conclude: “Questa proposta rappresenta l’attenzione che come amministrazione vogliamo rivolgere alle categorie più fragili e nasce da un confronto anche con le nuove generazioni; questa sarà una tra le nostre priorità appena insediati”.