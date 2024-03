Torna 'Partecipi-amo San Giuliano Terme' ad Arena Metato con Matteo Cecchelli

La campagna elettorale di Matteo Cecchelli, candidato Sindaco del centrosinistra a San Giuliano Terme, continua con un secondo incontro pubblico di confronto.

I momenti per condividere bisogni e proposte di chi vive il territorio sono come di consueto importanti per scrivere un programma che risponda alle esigenze reali di chi ci vive quotidianamente.

"Tutte le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare a questi momenti di partecipazione in cui è possibile condividere la propria visione di comunità e di territorio - comunica Matteo Cecchelli - all'interno di una cornice valoriale alla base dell'accordo di programma, sarà infatti possibile partecipare ad un tavolo tematico in cui poter discutere di argomenti di carattere generale e di pubblica utilità che potranno essere usati per la stesura del programma finale".

L’incontro è pensato anche come un invito ai giovani a partecipare attivamente al momento di confronto, è stato a questo proposito scelto un orario pomeridiano, solitamente più adatto a coinvolgere i cittadini under 30. L'appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 17 presso i locali della Casa del Popolo di Arena Metato.