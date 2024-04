'Partecipi-amo San Giuliano Terme' di Cecchelli fa tappa a Ghezzano

Continua il viaggio nel territorio del candidato sindaco del centrosinistra al Comune di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli con il terzo appuntamento di 'Partecipi-amo San Giuliano Terme'.

I due incontri precedenti che si sono svolti nel mese di marzo a Pappiana e Metato, hanno visto la partecipazione di oltre 200 cittadini. Sabato 6 aprile l’appuntamento è a Ghezzano al circolo Arci Globo Verde, dove dalle 9 alle 12 sarà possibile condividere idee e proposte partecipando ai tavoli tematici sulle principali questioni di interesse pubblico oggetto del programma elettorale.

"All'interno di una cornice valoriale alla base dell'accordo di programma, sarà possibile confrontare le proprie opinioni ad un tavolo tematico, argomenti di carattere generale e di pubblica utilità saranno protagonisti di una discussione in vista della stesura del programma finale", spiega il candidato. "Il tour di Cecchelli nelle numerose frazioni del territorio sangiulianese ha come obiettivo il confronto diretto e aperto con la comunità, per poter conoscere ed affrontare situazioni e problematiche in tempo reale, con chi compone in prima persona il tessuto cittadino".