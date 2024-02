La campagna elettorale di Matteo Cecchelli, candidato sindaco del centrosinistra, entra nel vivo con il primo incontro pubblico di confronto, in programma per sabato 2 marzo alle ore 9 presso i locali del circolo Arci 90 di Pappiana. La candidatura di Cecchelli è sostenuta dalla coalizione formata dal Partito Democratico di San Giuliano Terme, Sinistra Unita, San Giuliano Terme Futura e Democratici Riformisti Insieme.

"Tutte le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare a questi momenti di partecipazione in cui è possibile condividere la propria visione di comunità e di territorio - afferma Cecchelli - all'interno di una cornice valoriale alla base dell'accordo di programma, sarà infatti possibile partecipare ad un tavolo tematico in cui poter discutere di argomenti di carattere generale e di pubblica utilità, che potranno essere usati per la stesura del programma finale".

Un momento importante di ascolto e condivisione delle esigenze della comunità, presupposto imprescindibile per chi intende lavorare in sinergia con le realtà vive del territorio. L’incontro è aperto alle associazioni di volontariato, ai rappresentanti del terzo settore, degli operatori economici, delle professioni, delle associazioni ambientali, un invito a partecipare rivolto anche ad agricoltori, sindacati e realtà culturali.

Di seguito i tavoli tematici che verranno elaborati durante l’incontro:

1) Politiche sociali e terzo settore, pari opportunità, sport, sanità e lavoro

2) Infrastrutture e mobilità, pianificazione e difesa del territorio, sviluppo sostenibile e turismo

3) scuola e cultura, pace e memoria, politiche giovanili

4) politiche fiscali e di bilancio, servizi e società partecipate, partecipazione e legalità

5) Ambiente e transizione ecologica, agricoltura.