Elezioni amministrative, il Pd riflette: "Persi 4 Comuni, ora concentrati sui ballottaggi"

Un commento dolce-amaro quello del Partito Democratico che, dopo il verdetto delle urne alle comunali, riflette su ciò che è avvenuto nei 26 Comuni della provincia di Pisa al voto per la scelta del sindaco.

"A queste elezioni amministrative eravamo presenti in 23 comuni su 26. Ora come PD e centrosinistra la nostra attenzione e le nostre energie sono già ai 3 ballottaggi della nostra provincia: Pontedera, San Miniato e Ponsacco, al fianco dei nostri candidati Franconi, Giglioli e Lupi - sottolineano dalla segreteria provinciale del Partito Democratico - il voto dell’8 e del 9 giugno ha visto calare l’affluenza anche alle comunali, che passa dal 70,81% del 2019 al 65,47%; unica eccezione per Casciana Terme – Lari e a Monteverdi Marittimo dove l'affluenza è aumentata leggermente".



"Il PD e il centrosinistra confermano 12 amministrazioni (Calci, Calcinaia, Casale Marittimo, Crespina – Lorenzana, Fauglia, Monteverdi Marittimo, Montopoli, Palaia, Peccioli, San Giuliano, Vicopisano e Volterra) e conquistano due comuni: Pomarance con Graziano Pacini, indipendente sostenuto da PD, PSI e SI, e Montescudaio con Loris Caprai - proseguono - le due vittorie sono importanti anche per il valore simbolico: a Pomarance, centro geotermico della nostra provincia, anche in vista del rinnovo delle concessioni geotermiche ormai prossimo, e a Montescudaio, nelle colline, dove insieme a Manzi, riconfermata a Casale Marittimo, il

PD e il centrosinistra governerà un altro Comune. A tutti i sindaci neoeletti o riconfermati, alle liste e ai consiglieri, l’augurio di buon lavoro. Le sfide che ci attendono sono tante e solo con forza e solo uniti riusciremo ad affrontarle".



"Purtroppo, ci sono 4 Comuni (Capannoli, Casciana Terme – Lari, Castelfranco e Santa Croce sull’Arno) dove i nostri candidati e le nostre liste escono sconfitte. A loro la nostra vicinanza e il nostro grazie più sentito per essersi battuti ed aver portato avanti la proposta politica del centrosinistra con determinazione e competenza - proseguono dal Pd Pisa - purtroppo, nemmeno i cittadini di Guardistallo e Castelnuovo Val di Cecina hanno premiato la proposta dei candidati civici che abbiamo

sostenuto. Adesso rimaniamo concentrati sui ballottaggi, per portare avanti e sostenere i nostri candidati e fermare l’avanzata della destra nel nostro territorio".