La lista 'Ponsacco in Movimento' è la lista costruita direttamente dal candidato a sindaco Fabrizio Lupi. "Nasce dalla volontà - scrive il gruppo in una nota - di mettere insieme una squadra che raccolga le energie migliori dalla società civile ponsacchina. Nel nome della lista sta l'essenza di questo progetto: un movimento di persone che abbia la forza e le idee per progettare la Ponsacco del futuro. Una lista costruita mettendo al centro i giovani proprio perché crediamo che Ponsacco non possa fare a meno della loro energia, creatività e capacità innovativa. Hanno deciso di condividere questa bella sfida personalità di spicco dell’associazionismo culturale, sociale e sportivo, ma anche professionisti impegnati nel sociale. Nella sostanza un mix di esperienze della società civile che riuscirà a portare nuova linfa alla nostra comunità".

Il candidato sindaco Fabrizio Lupi presenterà pubblicamente i candidati di Ponsacco in Movimento e delle altre due liste che lo sostengono nella coalizione di centro sinistra (la lista Civica per Ponsacco con Paola Ferretti e il Partito Democratico). La presentazione avverrà il 14 maggio, alle ore 21, al cinema teatro Odeon di Ponsacco alla presenza di rappresentanti del centrosinistra di Pisa e provincia.

Elenco dei candidati della lista 'Ponsacco in movimento con Fabrizio Lupi Sindaco'

Katy Russo Ciarfella: 62 anni, residente a Le Melorie. Insegnante di spagnolo e Presidente della Nazionale Italiana Calcio Trapiantati.

Simona Coviello: 49 anni, residente a Ponsacco. Diploma di ragioniera. Impiegata nella ragioneria del Comune di Crespina-Lorenzana.

Mattia Dainelli: 29 anni, residente a Ponsacco. Diploma di Liceo classico. Attualmente operaio e volontario in associazioni culturali.

Carla De Martino: 24 anni, residente a Val di Cava. Diplomata al Liceo Scientifico e attualmente studentessa di giurisprudenza all’Università di Pisa. Impegnata nell’associazionismo.

Aurora Doveri: 22 anni, residente a Ponsacco. Diploma di liceo linguistico e attualmente studentessa di Servizi Giuridici all’Università di Pisa. Ufficiale di campo di pallacanestro presso il Gap di Pisa.

David Fantozzi: 55 anni, residente a Ponsacco. Operaio in un’azienda di semilavorati per mobili di Perignano e impegnato come commediografo e attore in una compagnia teatrale.

Alice Ferretti: 38 anni, residente a Ponsacco. Infermiera al Pronto Soccorso di Cisanello. Volontaria nell'associazione Bhalobasa, come responsabile settore sostegni a distanza in Uganda, volontaria dell’associazione "Il Semenzaio" progetto per l'educazione outdoor.

Tommaso Mansani: 25 anni, residente a Pontedera. Studente di Digital Marketing all’Università di Modena e Reggio Emilia e impegnato in ambito culturale.

Vittorio Maserti: 25 anni, residente a Ponsacco. Diploma di scuola superiore, Corso di Meccanica ed Energia. Studente di infermieristica all'Università di Pisa e presidente del Circolo Arci Rinascita di Ponsacco.

Anna Montagnani: 24 anni. Laureata in Marketing e attualmente impegnata nella gestione di eventi dei canali online in un’azienda a Milano. Impegnata in ambito culturale.

Martina Montagnani: 22 Anni, residente a Le Melorie. Diploma in Relazioni Internazionali e Marketing. Dipendente in un'azienda di trasporti. Impegnata come volontaria in varie associazioni con sede a Ponsacco.

Chiara Seminara: 21 anni, residente a Le Melorie. Attualmente babysitter e impegnata nella Protezione Civile.

Xhuljano Uruci: 25 anni, Residente a Ponsacco. Diploma di Ragioneria turistica e studente di Scienze Motorie all’Università di Pisa, allenatore di calcio nella società professionistica Empoli Fc.

Lisa Vanni: 52 anni, residente a Ponsacco. Attualmente insegnante e appassionata di natura.

Michele Vannozzi: 25 anni, residente a Ponsacco. Diploma di Liceo Linguistico e attualmente studente di Scienze politiche all’Università di Pisa. Organizzatore di eventi e impegnato in ambito accademico.