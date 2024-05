Si è tenuta sabato mattina 11 maggio a Pontedera la presentazione dei candidati di Forza Italia. A comunicarlo è Giorgio Petralli, commissario comunale di Forza Italia, che con l'occasione ha inaugurato anche la sede di Forza Italia. Al taglio del nastro erano presenti, oltre ai candidati al consiglio comunale, il coordinatore provinciale di Forza Italia Lorenzo Paladini; l'assessore al Comune di Pisa Riccardo Buscemi; il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grand;, la capolista della lista di Forza Italia Francesca Morelli e il candidato sindaco del centrodestra Matteo Bagnoli.

"L'inaugurazione è stata l'occasione per far conoscere personalmente alla cittadinanza i nostri candidati al Consiglio comunale - scrive in una nota il partito - con i quali i pontederesi hanno trascorso la mattinata e questa è solo la prima di altre occasioni. Ci attende un lavoro impegnativo e noi siamo pronti e saremo sempre al fianco dei cittadini pontederesi mettendo a disposizione della cittadinanza la nostra esperienza, il nostro entusiasmo insieme alla nostra passione politica".

"Sono profondamente soddisfatto del lavoro svolto da Giorgio Petralli in questi primi mesi, a lui e a tutto la squadra di Forza Italia Pontedera vanno i ringraziamenti di tutta la Segreteria Provinciale – ha dichiarato L orenzo Paladini, Segretario Provinciale di Forza Italia - i miei migliori auguri a Matteo Bagnoli e a tutta la lista di Forza Italia, certi che insieme raggiungeremo impo rtanti risultati riuscendo ad affermare i valori liberali che ispirano il nostro impegno".

La lista dei candidati

Francesca Morelli 52 anni Avvocato, Vicepresidente Fondazione Charlie

Giorgio Petralli 51 anni Commerciante

Elisabetta Arzilli 28 anni Imprenditrice

Massimo Bartaloni 50 anni Imprenditore

Giorgio Bolognesi 69 anni Agente di Commercio

Linda Cavallini 27 anni Dipendente Settore Food

Rachele Guidi 34 anni Impiegata

Dino Guiggi 74 anni Pensionato Enel

Francesca Lapadula 41 anni Social Media Manager, Fondatrice Ass. Lotta Contro Il Cancro

Marianna Lupoli 50 anni Avvocato Penalista

Alessio Marconcini 44 anni Dipendente GDO

Potito Mastrogiacomo 75 anniPensionato

Maria Elena Mungo 51 anni Criminologa e Presidente Ass.Ne Violenza di Genere e Minorile

Giuseppe Nocchi 61 anni Commerciante

Mario Agostino Pesiri 53 anni Dipendente Piaggio

Martina Volpi 51 anni Dipendente GDO