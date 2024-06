Elezioni a Pontedera, il Pd lancia il ballottaggio: "Serve un ultimo sforzo"

L'Unione Comunale del Partito Democratico di Pontedera ringrazia gli elettori e rilancia l'impegno per il prossimo ballottaggio. "Con il voto dello scorso week end - scrive in una nota il partito - un’ampia maggioranza di elettori ha confermato il sostegno e la fiducia all’amministrazione uscente e alla piattaforma politica che sostiene Matteo Franconi". Il segretario Francesco Papiani: "Ringrazio anzitutto gli oltre 4500 cittadini che hanno scelto di premiare il nostro messaggio alle elezioni europee ed alle elezioni comunali: purtroppo, per appena 90 voti, non è stato possibile chiudere la partita al primo turno, ed è per questo che è necessario un ultimo sforzo al ballottaggio. Ringrazio i militanti e le militanti del Partito Democratico: senza di loro non sarebbe stato possibile costruire questa campagna. Abbraccio simbolicamente tutti e 16 i candidati e le candidate della lista del Pd, persone ottime che hanno convinto gran parte della città per la loro competenza e professionalità. Ringrazio le liste di Progetto Pontedera, Corricon e Puccinelli per Pontedera, compagni di viaggio straordinari con i quali c’è stata da sempre una grande sintonia di intenti, ed un ottimo lavoro di squadra, testimoniato dai buoni risultati di tutte le liste. Non dobbiamo abbassare la guardia: il rischio di lasciare il governo della città ad una destra chiusa, non dialogante, spesso infamante, che in alcuni suoi componenti nega i basilari diritti civili delle persone e richiama antichi valori che speriamo essere ormai morti e sepolti, è ancora presente, nonostante l’ampio divario del primo turno".

"Ringrazio inoltre - prosegue il comunicato - tutti gli uomini e le donne che hanno prestato la loro attività ai seggi per il regolare svolgimento delle elezioni, e rivolgo dei sentiti complimenti ai candidati sindaci esclusi dal ballottaggio, Denise Ciampi e Alberto Andreoli, per l’impegno profuso nel portare avanti una visione di città che, seppur alternativa a quella di Matteo Franconi, non ha mai trasceso nei toni e nei modi. Ci auguriamo di poter instaurare, in futuro, un dialogo costruttivo sui temi di primario interesse per la città, nel rispetto delle reciproche differenze".

Sul punto più squisitamente elettorale e politico, il segretario informa che "l’Assemblea del Partito Democratico ha ritenuto di confermare il perimetro dell’alleanza con le forze politiche e civiche che sin qui ci hanno sostenuto, evitando apparentamenti che non sarebbero credibili agli occhi dei cittadini. Il ballottaggio apre tuttavia un’altra partita, ed è nostro compito rivolgerci a tutti gli elettori, in primis a chi ha ritenuto meno credibile al primo turno la nostra proposta rispetto a quella degli altri: siamo convinti della bontà dei nostri programmi, abbiamo una chiara identità valoriale e soprattutto una squadra competente in campo. Soprattutto crediamo che il voto di domenica e lunedì prossimo, rappresenti una chiara scelta tra due modi diametralmente opposti di intendere il confronto politico: tra chi preferisce delegittimare l’avversario con false accuse, sospetti, calunnie, proposte inconsistenti e chi al contrario prova a promuovere con fermezza ma anche equilibrio le proprie idee. L’alternativa tra la prospettiva di una rissa permanente a danno della città alla stregua della campagna orchestrata da Bagnoli e dalla destra in questo mese, all’opposto, una proposta per Pontedera e contro nessuno che è il modo in cui Franconi e tutto il centrosinistra hanno amministrato in questi anni".

"Torneremo ad animare le piazze cittadine - annuncia invine Papiani - a partire da domenica 16, con una cena presso il Circolo Galimberti, per proseguire in tutti i quartieri e le frazioni, un programma vario che trovate sulle nostre pagine social e sul sito di Matteo Franconi, certi che i momenti di ascolto e di presentazione non possano cessare, ed anzi dovranno poi continuare anche durante la prossima legislatura. Rivolgo un appello a tutti gli elettori: il voto è un diritto, ma anche un dovere civico, esercitatelo tornando alle urne il 23 ed il 24 giugno prossimi. Buon voto a tutti".