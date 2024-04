Presentazione lista civica Froli: anche un membro del comitato anti bess tra i candidati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono stati presentati nell’ambiente amichevole e festoso della nostra prima cena elettorale con amici e simpatizzanti, i partecipanti della lista civica Froli per Fauglia. I componenti sono stati presentati al pubblico, e sono personaggi della società civile, che formano una squadra, come ha sostenuto il candidato a Sindaco dot. riccardo Froli, “ fatta di persone con alte punte di professionalità con l’intento comune di lavorare per il territorio ed un evidente, onesto e palese amore per Fauglia.” Della Lista fanno parte Giampaolo Baroncini,Silvia Busti, Enrico Felloni, Francesca Lorenzini, Patrizia Magnozzi], Ranieri Mileo, Luca Paolini, Antonio Pellegrino, Davide Quaratesi, Ombretta Salvadori, Marco Sammartino. Ringraziamo i partecipanti del gruppo numeroso che sostiene la nostra Lista che ha espresso questi partecipanti, coloro che hanno lavorato in tutti questi mesi per arrivare a questa sintesi, che ci sostengono e ci sosterranno in questa avventura elettorale. Il candidato dott Froli si dice molto fiero di tutti questi futuri consiglieri motivati ed appassionati, ed in particolare sottolinea “ sono fiero che un importante membro del comitato di Postignano che critica il BESS, abbia sposato la nostra idea di Fauglia e di territorio, ed a tale proposito ringrazio, insieme a tutti gli altri candidati, in particolare l’Ing Mileo, per la sua disponibilità nel mettere le sue capacità e la sua persona a servizioo della nostra comunità”