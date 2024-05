Elezioni comunali 2024: presentata la lista Terricciola SiCura 2030 a Selvatelle

"Una squadra di amici" formata da "persone competenti, ognuna in un settore differente", che "ama visceralmente questa terra e conosce ogni angolo di questo comune". E poi alcuni tecnici che hanno lavorato alla creazione del programma elettorale. "Che non è un insieme di promesse, ma una scelta accurata di progetti che possono essere realizzati velocemente. Non vogliamo raccontare favole alla gente, noi vogliamo far rinascere questo territorio attraverso azioni concrete. Anche semplici, ma efficaci per rendere Terricciola e le sue frazioni accoglienti e attrattivi agli occhi dei turisti. Dobbiamo tornare a essere fieri delle nostre radici. Insieme possiamo dare una svolta alla storia di questo comune". Sono le parole di Matteo Arcenni nel corso del primo appuntamento di presentazione della lista Terricciola SiCura 2030. Circa 150 persone hanno partecipato alla serata organizzata a Selvatelle. "Una risposta fantastica dei cittadini, che ci conferma la grande voglia di cambiamento che si respira a Terricciola", ha detto Arcenni, che poi ha precisato: "La nostra non è una lista politica, ma un gruppo di lavoro che pensa solamente al bene del territorio".

Matteo Arcenni ha ringraziato pubblicamente Adriano Bassi, per oltre 40 anni tecnico comunale a Terricciola, andato in pensione nel novembre del 2022, che ha deciso di appoggiare da vicino Terricciola SiCura. "Il nostro programma - spiega Arcenni - è stato interamente visionato da Adriano Bassi, che conosce alla perfezione la macchina comunale. Grazie ai suoi suggerimenti e alle sue indicazioni possiamo contare su una serie di progetti pronti per diventare realtà, sulla base delle potenzialità economiche del Comune di Terricciola e sui fondi reperibili attraverso bandi ministeriali ed europei".

Durante la serata di Selvatelle ha parlato anche Elena Baldini Orlandini, che insieme ad Arcenni è l’unica nella lista di Terricciola SiCura che correva anche alle elezioni del 2019. "Mai come in questo momento - ha detto - siamo stati a un passo da scrivere una storia nuova del nostro territorio. Ora è il momento di unirci e compiere un ultimo sforzo insieme. Lo sforzo per traghettare questo territorio verso un’epoca di valorizzazione delle eccellenze, di ascolto nei confronti della gente e collaborazione tra amministrazione comunale e popolazione. Noi siamo la lista della gente, che sarà sempre pronta ad accogliere suggerimenti e segnalazioni, da tutti i paesi e da tutte le frazioni".

I candidati della lista Terricciola SiCura 2030

Matteo Arcenni (imprenditore)

Elena Baldini Orlandini (avvocato),

⁠Tristano Baldanzi detto Tao (imprenditore)

Edoardo Colombini (studente)

Adriano Carloni (consulente finanziario)

Agnese Buti (operatrice olistica)

Gaetano Infurna (dipendente pubblico)

⁠Filippo Russo (imprenditore)

Valerio Falleni (dipendente)

Cosimo Gherardi del Testa (agronomo)

Adele Cantini (educatrice)

Luciano Aceto (imprenditore)

Federico Cerella (fisioterapista)