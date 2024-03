Elezioni comunali a Casciana Terme-Lari: l'associazione 'Per il Bene Comune' si presenta ai cittadini

Si è tenuto al Castello dei Vicari di Lari il battesimo pubblico di 'Per il Bene Comune', l’associazione nata per raccogliere la partecipazione attiva di tutti quei cittadini che hanno voglia di contribuire al futuro del territorio in vista dell’appuntamento elettorale dell’8-9 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale di Casciana Terme Lari.

Nel direttivo dell’associazione tre persone di Lari, Perignano, Casciana Terme: Giuseppe Pezzini, Isabella Circosta e Fabrizio Marconi.

“Tra i promotori del progetto - ha spiegato il direttivo dell’associazione - ci sono persone che si riconoscono nell’area politico culturale del centrodestra tradizionale, ma anche persone che hanno altri orientamenti, modelli di riferimento o di ispirazione. L’associazione fa dell’inclusione e della pluralità principi cardine, per costruire con impegno civico quel 'bene comune' per il nostro territorio da anteporre agli interessi di parte o di partito”.

Durante l’assemblea sono state presentate idee sviluppate all’interno di tre gruppi di lavoro: turismo, terme, territorio; ambiente e decoro; scuola, sociale, associazionismo. Nel programma degli interventi si sono alternati: Nicola Vitarelli, Rachele Galli, Sandro Francalanci, Francesca Vitarelli, Rossana Sordi, Emanuele Parravicini, Rosanna Caporali, Paolo Mori, Silvia Passerai.

“Tra le proposte già sviluppate - ha spiegato il direttivo dell’associazione - il superamento del porta a porta con un graduale investimento sui cassonetti intelligenti in tutto il territorio, per liberare i cittadini dagli obblighi costosi a cui sono stati sottoposti in questi anni e migliorare il decoro dei nostri paesi, invasi dai sacchetti dell’immondizia a tutte le ore. Ma anche l’istituzione di un 'custode sociale' per l’assistenza agli anziani e alle categorie fragili. Un’attenzione particolare, per colmare le lacune di questi anni, sarà rivolta al mondo delle associazioni e all’impiantistica sportiva”.

“Auspichiamo che le nostre proposte - hanno spiegato dall’associazione - siano discusse, integrate e ampliate da tutti i cittadini che hanno voglia di dare il loro contributo, per arrivare insieme a costruire un programma elettorale che risponda davvero alle esigenze dei cittadini. Come già ribadito, l’associazione fa dell’inclusione e della pluralità principi cardine: invitiamo tutti i cittadini che si sentono affini agli stessi valori a partecipare attivamente alle prossime iniziative per costruire insieme il bene comune”.

Il prossimo appuntamento è già in programma per sabato 6 aprile, ore 17 al Salone delle Terme in piazza Garibaldi a Casciana Terme.