Presso la sede elettorale della lista 'Progressisti e Civici - Marica Guerrini Sindaca' si è tenuto, mercoledì 8 maggio, un incontro pubblico durante il quale è stata presentata la lista dei candidati in appoggio alla candidatura di Marica Guerrini a sindaca del Comune di Palaia. Moltissimi i sostenitori presenti che hanno sottoscritto i moduli per la presentazione della lista stessa per le elezioni dell'8 e 9 giugno. La lista 'Progressisti e Civici - Marica Guerrini Sindaca' si presenta come un'innovazione nel panorama politico della Valdera.

Partendo dall’ottima esperienza vissuta in questi anni della giunta guidata da Marco Gherardini e verificando la comunanza di intenti con la lista civica 'Noi un'altra storia per Palaia' si è formata un unico raggruppamento elettorale, proprio a partire dai comuni valori condivisi della Costituzione repubblicana, dell’uguaglianza, dell’Antifascismo, della difesa del lavoro, della solidarietà, dello sviluppo dei diritti sociali e di proposte per un Comune che non lasci nessuno indietro.

E' stato elaborato un programma di legislatura che punta allo sviluppo di tutti i paesi del Comune di Palaia. Come indica Marica Guerrini: "Noi teniamo davvero al benessere della popolazione, alla salute e allo sviluppo dei nostri paesi, i cittadini lo sanno bene. Lasciamo ad altri il pensare a Palaia solo nelle vicinanze delle scadenze elettorali, magari per accreditarsi presso organismi partitici regionali o nazionali". Guerrini continua quindi: "Vogliamo ascoltare le nostre frazioni, le nostre associazioni, gli operatori economici e staremo vicini a tutti cittadini al fine di costruire un'amministrazione che non parta da elementi astratti e ideologici, ma da quelli che sono i veri bisogni di chi abita e lavora nei nostri paesi".

Una lista di donne e di uomini, competenti, molti già a fianco del sindaco uscente Marco Gherardini nei suoi anni di amministrazione, tutti impegnati nel tessuto associativo e comunitario dei paesi del territorio. Anche diversi giovani, con la volontà di mettere la loro passione al servizio di un progetto per il futuro delle comunità che compongono il Comune di Palaia.

Nello specifico e in ordine alfabetico i candidati sono: Arianna Balatresi 42 anni imprenditrice, Roberto Fiore 50 anni consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro, Nico Giusti 47 anni architetto, Alessia Lorenzetti attuale vicesindaca 58 anni, Luca Matteoli 59 anni impiegato, Marco Mattonai 43 anni tecnico, Antonio Morelli 58 anni account manager, Alessandro Paoli 31 anni bancario, Siria Profeta 23 anni studentessa universitaria, Giorgio Rovatti 40 anni operaio, Eleonora Tomba 38 anni impiegata in un ente pubblico, Francesca Trovatelli 43 anni impiegata.

"Se eletti, ognuno avrà una delega specifica. E' davvero una bella squadra, davvero molto affiatata, fatta di persone conosciute e radicate nei loro paesi, pronte come amministratori comunali a mettersi al servizio dei nostri concittadini" così ha concluso la candidata sindaca Marica Guerrini.